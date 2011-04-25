احداث 13 مجتمع دفع زباله در مناطق روستایی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محبوب زارع صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس مطالعات مدیریت جامع پسماند روستایی 13 منطقه برای احداث مرکز جمع آوری و دفع زباله های روستاها به صورت اقماری مکان یابی شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد تاکنون شش مرکز به بهره برداری رسیده و عملیات احداث هشت مرکز دیگر نیز در دست انجام است، اظهار داشت: طرح جمع آوری و دفع زباله روستاهای اقماری این مراکز با همکاری دهیاران و شرکت تعاونی دهیاران اجراخواهد شد.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود از اجرای 456 طرح عمرانی و خدماتی در روستاهای استان خبر داد و بیان داشت: جمع آوری زباله، ساخت و تجهیز پایگاهها و ایستگاله های آتش نشانی، احداث فضاهای سبز، طرحهای گردشگری، ساماندهی آرامستانها، احداث و تکمیل ساختمان دهیاریها و آسفالت، توسعه فناوری اطلاعات و تجهیز دهیاریها به سخت افزار رایانه از جمله این طرحها است.

زارع با اشاره ب اینکه برای اجرای این طرحها 37 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است، اظهار داشت: آذربایجان غربی دارای دو هزار و 943 روستا هم اکنون هزار و 205 روستا دارای دهیاری فعال است.

وی توسعه امکانات روستایی را از مهمترین محورهای برنامه پنجم توسعه در استان دانست و اظهار داشت: امسال اعتبارات دهیاریها به صورت نرم افزاری مشخص شده بطوریکه میزان اعتبار هر دهیاری بر اساس مشکلات آن مشخص می شود.

این مقام مسئول از اتمام آسفالت جاده های دسترسی روستایی آذربایجان غربی تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد و بیان داشت: نیز امکانات بیشتری برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر در روستا فراهم خواهد شد.