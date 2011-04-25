جشن پیراهن اولین باشگاه فرهنگی ورزشی بانوان خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عفت شریعتی در جشن پیراهن بانوان ورزشکار اولین باشگاه فرهنگی ورزشی استان که با حضور فعالان و پیشکسوتان ورزش، شامگاه یکشنبه در تالار داریوش برگزار شد، گفت: تلاشگرانی که وجه همت خود را تشکیل این باشگاه قرار دادند، حرکت فرهنگی در جهت توسعه و فراگیر کردن ورزش بانوان در استان برداشته اند، که باید با حمایت همه مسئولین ادامه پیدا کند.

وی با تأکید بر نقش ورزش در سلامت جسم و روح بانوان، بر لزوم توسعه مراکز فرهنگی ورزشی ویژه این قشر در مشهد، تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: موفقیت این باشگاه وقتی تضمین می شود که در راستای امور فرهنگی و معنوی حرکت کند.

مدیر کل تربیت بدنی خراسان رضوی، در این مراسم با توجه به وجود توانایی ها و ظرفیت های بسیار بالای استان در حوزه ورزش بانوان، گفت: در چند سال اخیر 23 نفر از دختران ورزشکار این استان قهرمان جهان و آسیا شدند.



افشین داوری با اشاره به اینکه هر روز بر تعداد بانوان فعال ورزشی در استان افزوده می شود، عنوان کرد: امیدواریم، با افزایش زیر ساخت ها و سالن های سرپوشیده بانوان، بزودی شاهد قهرمانی ها و افتخار آفرینی های بیشتر این قشر برای استان باشیم.

سیاست بومی سازی در ورزش بانوان را دنبال می کنیم

مالک باشگاه پریسا با اشاره به اینکه هدف از تاسیس این باشگاه ساماندهی سیستم آموزش ورزش بانوان در استان بوده است، گفت: با حمایت مسئولین استانی و کشوری در مشهد، هر دو تیم این باشگاه از دسته دو به یک صعود کردند.

احمد رضا جهان پناه با تأکید برا ینکه برای ترکیب تیم های فوتسال و والیبال بانوان در این باشگاه رویکرد بومی گرایی را مدنظر داریم، افزود: باشگاه پریسا برای حضور قدرتمند در لیگ دسته اول کشور، خواهان جذب بازیکنان بومی است، که این مهم تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی از کمبود فضاهای ورزشی مناسب و تجهیزات در زمینه ورزش بانوان انتقاد کرد و خواستار پیگری مسئولین استان، در راستای توسعه زیرساخت های لازم برای حضور پررنگ زنان در این عرصه شد.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پریسا نیز در این مراسم با اشاره به آمادگی تیم های این باشگاه، برای حضور قدرتمند در لیگ دسته یک کشور، افزود: تیم فوتسال پریسا با برگزاری چهار بازی تدارکاتی با تیمهای بجنورد، تیام بابل، نکا و تیم لیگ برتری صدرا که همگی آنها دارای بازیکنان ملی پوش هستند، برای شرکت در مسابقات به آمادگی کامل دست پیدا کرده است.

محدثه ملکی با بیان اینکه 12 باشگاه در لیگ دسته یک کشوری بانوان در دو گروه شش تیمی به رقابت با یکدیگر می پردازند، خاطرنشان کرد: تیم فوتسال پریسا در این تقسیم بندی در گروه دوم قرار دارد و با تیم های صنایع چوب دلیجان، هلال اهمر تبریز، ارسن میناسیان گیلان و پرسپولیس تهران رقابت خواهد کرد.

مدیرعامل این باشگاه افزود: برای آمادگی در مقابل تیم دسته اولی اندیمشک در 15 اردیبهشت دو بازی تدارکاتی دیگر نیز خواهیم داشت.

ملکی اعلام کرد: مرحله اول این مسابقات در اندیمشک بوده و مرحله دوم آن 29 خرداد به میزبانی مشهد برگزار می شود.

وی افزود: قصد داشتیم در در جشن پیراهن این باشگاه ، شماره بازیکنان، مربیان و نفرات جدید تیم را به صورت رسمی به اهالی ورزش و رسانه معرفی کنیم.

گفتنی است، در این مراسم که بازیکنان تیم های باشگاه به همراه خانواده های خویش حضور پیدا کرده بودند، بازیکنان سابق تیم ملی فوتبال کشورمان خداداد عزیزی و حمید استیلی و جمعی از پیشکسوتان ورزش استان نیزحضور داشتند.

