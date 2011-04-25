690 حامی سرپرستی ایتام بدره را عهده دار هستند

عباسعلی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در طول سال گذشته از سوی این تعداد حامی بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال کمکهای نقدی و جنسی به این افراد یتیم اختصاص داده شده است .

وی افزود: هم اکنون هر یتیم تحت حمایت این شاخه بصورت میانگین دارای حدود پنج حامی بوده که در تلاش هستیم در سال جاری این رقم به میانگین هفت حامی برای هر یتیم افزایش یابد .

حیدری همچنین به اجرای طرح مفتاح الجنه برای خانواده های نیازمند این شاخه اشاره کرد و افزود: در سال گذشته 157 خانوار نیازمند مورد تفقد و دلجویی افراد نیکوکار قرار گرفته و از سوی این افراد نیکوکار بیش از 50 میلیون ریال کمک نقدی و غیرنقدی به این خانواده های نیازمند اختصاص داده شد ه است.