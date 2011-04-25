زنگ "امداد الهی" در مدارس طبس طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر در طبس، همزمان با سالروز شکست مفتضحانه حمله نظامی آمریکای جنایتکار در صحرای طبس، صبح دوشنبه با نواخته شدن زنگ امداد الهی در مدارس این شهرستان، یاد بزرگترین معجزه قرن گرامی داشته شد.

به همین منظور جمعی از مسئولان شهرستان طبس در محل دبیرستان دخترانه نمونه دولتی پنجم اردیبهشت طبس حضور یافته و زنگ امداد الهی به دست مدیر آموزش و پرورش شهرستان طبس نواخته شد.

مدیر آموزش و پررش شهرستان طبس در این مراسم و در جمع دانش‌آموزان به تشریح ابعاد مختلف واقعه طبس پرداخت.

غلامحسین طاهری اظهار داشت: دست نصرت الهی و حمایت و پشتیبانی خداوند متعال هیچگاه از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قطع نشده و این کشور همواره تحت عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) است.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از امدادهای الهی خاطرنشان کرد: در برابر قدرت الهی هیچ قدرتی تاب تحمل و پایداری ندارد.

به گزارش فارس؛ قرائت زندگینامه تنها شهید واقعه طبس شهید محمد منتظر قائم، اجرای سرود و قرائت مقاله از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.