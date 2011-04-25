یادواره 400 شهید معلم مازندران برگزار می شود

سرتیپ دوم پاسدار محمد تقی شاهچراغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام هفته معلم و به همت سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه کربلا، یادواره 400 شهید مازندرانی با محوریت شهدای شاخص معلم در شهرستانها و مناطق استان مازندران برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: تقویت و تعظیم شعائر اسلامی با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی و ارائه الگوهای ارزشی و مصادیق به جامعه فرهنگیان، تکریم و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای معلم و تجدید عهد و میثاق با شهدای والا مقام، تبیین تاریخ دفاع مقدس و نقش و جایگاه فرهنگیان در عرصه دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش های متعالی آن معرفی الگوهای عرصه جهاد و شهادت و حفظ روحیه افتخار و سربلندی معظم شهدای فرهنگی از اهداف و موارد مورد نظر برگزاری یادواره ها است.

شاهچراغی، حیطه عمل یادواره موصوف را کانون ها و پایگاههای مقاومت بسیج فرهنگیان، حوزه ها و واحد های مقاومت بسیج دانش آموزی شهرستانها و مناطق مازندران اعلام کرد.

فرمانده سپاه کربلای مازندران در بخش دیگری از سخنانش گفت: اتوماسیون اداری این سپاه بصورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: اتوماسیون اداری سپاه کربلا بصورت رسمی و قطعی در خرداد ماه امسال افتتاح می شود.

وی افزود: با بهره برداری از اتوماسیون اداری در سپاه کربلا، کلیه مکاتبات، مراسلات و مراحل اداری در سپاه، از طریق شبکه مجازی صورت می گیرد.

شاعچراغی، از آغاز به کار پورتال اطلاع رسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سپاه کربلا خبر داد و گفت: با مراجعه به این پرتال می توان به اخبار و گزارش های متنوع سپاه دسترسی پیدا کرد .