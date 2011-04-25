فوتبال پاک با افزایش نمونه گیری دوپینگ در لیگ برتر/ کنترل بازیکنان با ماموران ویژه

احمد هاشمیان ضمن اعلام این مطلب به خبرنگار مهر افزود: در هفتههای پایانی لیگ با توجه به حساسیت مسابقات، حجم نمونه گیریهای دوپینگ نیز افزایش یافته بطوری که در هفته سیام از 9 مسابقه لیگ، پنج مسابقه را تحت کنترل دوپینگ قرار دادهایم که حدود 60 درصد مسابقات را شامل می شود.
هاشمیان با بیان اینکه افزایش نمونه گیری دوپینگ در لیگهای دسته اول و دوم نیز اعمال می شود، تصریح کرد : تلاش داریم تا این اطمینان خاطر را در مسابقات ایجاد کنیم که نتایج بازیها بدون توسل به دوپینگ و در رقابتی پاک و جوانمردانه رقم می خورد.
رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال که چنانچه دوپینگ دو بازیکن گزینش شده از یک تیم مثبت اعلام شود چه مجازاتی برای آن پیش بینی شده است، اظهار داشت: نمونه گیری از دو بازیکن حداقل نمونه گیری است که توسط ماموران دوپینگ انجام می شود و این امر می تواند با نمونه گیریهای بیشتری نیز همراه شود و در صورتی که دوپینگ دو بازیکن یک تیم مثبت شود، تبعاتی برای باشگاه و سایر اعضای آن نیز به دنبال خواهد داشت.
وی یادآور شد: طبق آیین نامه کنترل دوپینگ در چنین مواقعی علاوه بر اینکه تمام بازیکنان آن تیم باید تحت نمونه گیری قرار بگیرند، باشگاه نیز با مجازاتهای نقدی، کسر امتیاز، پس گرفتن مقام و حتی سقوط به ردههای پایین تر روبهرو خواهد شد.
هاشمیان در پایان از اعزام نمایندگان ویژه برای نظارت بر بازیهای حساس لیگ برتر خبر داد و تصریح کرد: درصدد هستیم علاوه بر افزایش حجم نمونه گیریها در هفتههای پایانی لیگ، ناظران ویژه را نیز به مسابقات اعزام کنیم تا در مورد نمونه گیری خارج از مسابقه یا نمونه گیری در هفتههای آینده از تیم مورد نظر تصمیم گیری کند.
وی خاطرنشان کرد: در مسابقه امروز سپاهان و صبای قم هم یک ناظر ویژه کنترل دوپینگ این مسابقه حساس را زیر نظر خواهد گرفت .
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