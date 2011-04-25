به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه آخرین مهلت ثبت نام در سایت بازار بین‌المللی جشنواره فیلم کن 15 اسفندماه سال 1389 بوده است، اما خانه سینما با توجه به بدهی 300 میلیون تومانی که در این زمان داشته نتوانسته در این سایت غرفه ای در اختیار بگیرد.

البته خانه سینما در دو دوره جشنواره فیلم کن و برلین به طور مستقل به عنوان جامع اصناف سینمایی ایران غرفه در اختیار داشت که در آن کتابچه‌ای به زبان انگلیسی به همت خانه سینما در ارتباط با معرفی صنوف خانه سینما و اسامی تولید کنندگان سینمای ایران به همراه آدرس سایت و ایمیل آنها به مخاطبین ارائه شده است.

همچنین با توجه به اینکه سیزدهمین دوره جشن سینمای ایران برگزار نشد، خانه سینما دربازار جشنواره فیلم کن برگزیدگان دوازدهمین جشن سینما را در این غرفه همراهی کرد. همچنین برگزیدگان جشن های صنفی نیز حضور داشتند.

خانه سینما سال گذشته با بدهی 500 میلیون تومانی روبرو بود که مبلغ 200 میلیون آن از طریق همیاری صنفی تامین شد.