ارائه آموزش مکالمه عربی برای زائران حج و عمره در پایگاه بعثه

حجت الاسلام روزبه برکت‌رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای سهولت در برقراری ارتباط زائران ایرانی در حج تمتع و عمره مفرده، آموزش مکالمه عربی به صورت آموزش صوتی و تصویری ویژه زائران در پایگاه اطلاع رسانی حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبری قرار داده شده است گفت: این آموزشها شامل 68 عنوان درسی و جلسه ویژه مکالمه عربی است که توسط بهترین استادان زبان عربی تدوین شده است.

وی افزود: این مجموعه قابلیت دانلود دارد و زائران به راحتی می‌توانند با وارد شدن به این پایگاه و دانلود این فایل‌ها به صورت ساده و کاربردی با جملات، اعداد و کلمات کلیدی آشنا شوند.

مسئول پایگاه اطلاع رسانی بعثه رهبر معظم انقلاب گفت: در این متون درسی، نحوه پاسخ‌گویی به شبهاتی که امکان دارد در گفتگوی یک زائر ایرانی با زائران دیگر کشورها رد و بدل ‌شود در کوتاهترین و جامع‌ترین جملات عربی و با استناد به روایات و کتب اعتقادی آموزش داده می‌شود، که از جمله گفتگوها در رابطه با وجود مقدس حضرت مهدی(عج)، توحید و شرک، توسل و قرآن و مصونیت آن از تحریف، معرفی تشیع و وحدت اسلامی است.

این برنامه که به همت مدیریت آموزش معاونت امور فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری تدوین شده است در بخش بانک فیلم و صوت پایگاه اطلاع‌رسانی حج به نشانی www.hajj.ir قابل‌ دسترس است.

