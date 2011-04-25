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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ارائه آموزش مکالمه عربی برای زائران حج و عمره در پایگاه بعثه

ارائه آموزش مکالمه عربی برای زائران حج و عمره در پایگاه بعثه

مسئول پایگاه اطلاع رسانی بعثه رهبر معظم انقلاب اعلام کرد: بعثه‌ رهبر معظم انقلاب مجموعه اطلاعات آموزشی مکالمه عربی مورد نیاز زائران در حج تمتع و عمره مفرده را به صورت درسهای صوتی و تصویری تدوین و در سایت اطلاع‌رسانی بعثه در دسترس عموم قرار داده است.

حجت الاسلام روزبه برکت‌رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای سهولت در برقراری ارتباط زائران ایرانی در حج تمتع و عمره مفرده، آموزش مکالمه عربی به صورت آموزش صوتی و تصویری ویژه زائران در پایگاه اطلاع رسانی حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبری قرار داده شده است گفت: این آموزشها شامل 68 عنوان درسی و جلسه ویژه مکالمه عربی است که توسط بهترین استادان زبان عربی تدوین شده است.

وی افزود: این مجموعه قابلیت دانلود دارد و زائران به راحتی می‌توانند با وارد شدن به این پایگاه و دانلود این فایل‌ها به صورت ساده و کاربردی با جملات، اعداد و کلمات کلیدی آشنا شوند.

مسئول پایگاه اطلاع رسانی بعثه رهبر معظم انقلاب گفت: در این متون درسی، نحوه پاسخ‌گویی به شبهاتی که امکان دارد در گفتگوی یک زائر ایرانی با زائران دیگر کشورها رد و بدل ‌شود در کوتاهترین و جامع‌ترین جملات عربی و با استناد به روایات و کتب اعتقادی آموزش داده می‌شود،  که از جمله گفتگوها در رابطه با وجود مقدس حضرت مهدی(عج)، توحید و شرک، توسل و قرآن و مصونیت آن از تحریف، معرفی تشیع و وحدت اسلامی است.

این برنامه که به همت مدیریت آموزش معاونت امور فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری تدوین شده است در بخش بانک فیلم و صوت پایگاه اطلاع‌رسانی حج به نشانی www.hajj.ir قابل‌ دسترس است. 
 

کد مطلب 1297017

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