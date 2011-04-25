افضل را برای توجه به نیروهای بومی انتخاب کردیم/ ملی پوشان با ما قرارداد دارند

علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: نشست هیئت مدیره باشگاه گیتی پسند روز یکشنبه برگزار شد. در این نشست اعضای هیئت مدیره باشگاه به این جمع بندی رسیدند آقای علیرضا افضل که از مربیان بومی استان اصفهان است، هدایت تیم فوتسال گیتی پسند را در فصل آینده برعهده گیرد.

وی انتخاب افضل را اقدامی در جهت توجه به نیروهای بومی استان اصفهان عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مدیریت باشگاه گیتی پسند اصفهان توجه ویژه‌ای به نیروهای بومی دارد، انتخاب آقای افضل نیز در این راستا صورت گرفت و امیدواریم با حضور ایشان تعداد نیروهای بومی استان در تیم گیتی پسند بیشتر از قبل شود.

مدیرعامل باشگاه گیتی پسند عملکرد خوب علیرضا افضل در تیم‌های فولادماهان، فیروز صفه و علم و ادب را در انتخاب این مربی به عنوان سرمربی تیم فوتبال گیتی پسند تاثیرگذار خواند و افزود: آقای افضل توانایی ویژه‌ای در بحث استعدادیابی دارد و باید از این قابلیت برای یافتن و پرورش نیروهای بومی استان استفاده کنیم.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه تمامی بازیکنان ملی پوش تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان با این تیم قرارداد دارند، خاطر نشان کرد: با نظر سرمربی تیم ضمن گزینش بازیکنان جدید و تمدید قرارداد بازیکنان فصل گذشته چگونگی آماده سازی و محل برپایی اردوی پیش فصل مشخص خواهد شد. نشست ما با آقای افضل نیز ظرف امروز و فردا برگزار می شود و برنامه‌های آماده سازی تیم مشخص خواهد شد.

تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان فصل گذشته با هدایت سیدمهدی ابطحی به عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر فوتسال دست یافت. ابطحی از گزینه‌های هدایت تیم فوتسال گیتی پسند در فصل پیش رو بود.