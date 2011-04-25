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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

ترکی در گفتگو با مهر :

زمان جلسه تعیین تکلیف قیمت جدید نان فعلا معلوم نیست

زمان جلسه تعیین تکلیف قیمت جدید نان فعلا معلوم نیست

معاون استاندار تهران گفت: تا این لحظه زمانی برای برگزاری جلسه تعیین قیمت نان مشخص نشده است و بر این اساس، قیمت‌ها تنها در سطح کارشناسی بوده و نهایی شده نیست.

نعمت‌الله ترکی در گفتگو با مهر گفت: تا این لحظه زمان برگزاری جلسه استانداری برای تعیین قیمت نان در تهران هنوز مشخص نیست و بر همین اساس، قیمت نان نهایی شده نیست که زمان اجرای آن مشخص باشد.

معاون استانداری تهران افزود: جلسه ای مشترک میان استانداری و مقامات ذیربط از جمله وزارت بازرگانی برای تعیین قیمت نان باید برگزار شود تا در آن، به جمع‌بندی نهایی برسیم. بر این اساس هنوز زمان جلسه مشخص نیست و قیمت‌ها تعیین نشده است.

وی تصریح کرد: به محض برگزاری جلسه و تعیین قیمت، جزئیات اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد. به گفته ترکی، قیمت‌های آرد هنوز از سمت وزارت کشور به استانداری و شرکتهای غله ابلاغ نشده است.

کد مطلب 1297022

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