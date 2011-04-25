زمان جلسه تعیین تکلیف قیمت جدید نان فعلا معلوم نیست

نعمتالله ترکی در گفتگو با مهر گفت: تا این لحظه زمان برگزاری جلسه استانداری برای تعیین قیمت نان در تهران هنوز مشخص نیست و بر همین اساس، قیمت نان نهایی شده نیست که زمان اجرای آن مشخص باشد.
معاون استانداری تهران افزود: جلسه ای مشترک میان استانداری و مقامات ذیربط از جمله وزارت بازرگانی برای تعیین قیمت نان باید برگزار شود تا در آن، به جمعبندی نهایی برسیم. بر این اساس هنوز زمان جلسه مشخص نیست و قیمتها تعیین نشده است.
وی تصریح کرد: به محض برگزاری جلسه و تعیین قیمت، جزئیات اطلاعرسانی عمومی خواهد شد. به گفته ترکی، قیمتهای آرد هنوز از سمت وزارت کشور به استانداری و شرکتهای غله ابلاغ نشده است.
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