افزایش سه برابری دام غیر مجاز در مراتع فارس

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غلامرضا غلامی ظرفیت بیش از حد دام در مراتع فارس را نگران کننده دانست و افزود: به طور متوسط ظرفیت غیرمجاز دامهای فارس سه تا پنج برابر بیشتر از مراتع این استان است.

وی با بیان اینکه به رغم خشکسالیهای پی در پی در استان، آهنگ تصرف و تخریب مراتع کاهش یافته است، افزود: تاخت و تاز و تعدی افراد حقوقی و حقیقی در مراتع به دنبال دگرگونیهای جوامع و صنعتی شدن شهرها در مسیر ایل راه ها موجب نابودی مراتع شده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس تصریح کرد: در حال حاضر از 10 میلیون و 650 هزار هکتار از اراضی فارس بالغ بر هفت میلیون هکتار آن را مراتع استان تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز از 11 میلیون راس دام در عرصه های منابع طبیعی استان نزدیک به هفت میلیون واحد دامی وابسته به مرتع وجود دارد که در مجموع می توان گفت در فارس چهارمیلیون دام مازاد مراتع استان را تحت تاخت و تاز خود قرار داده اند.

غلامی اضافه کرد: هم اکنون 60 هزار دامدار از عرصه های منابع طبیعی استان تامین معاش می کنند که طبق آخرین آمارها از این تعداد فقط 11 هزار نفر دارای پروانه چرا هستند.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس وجو دام مازاد در استان را بزرگترین ضربه در راستای احیای مراتع دانست و از ظرفیت سازی مراتع به میزان دو و نیم برابر دامهای مجاز استان در آینده نزدیک خبر داد.

غلامی تهیه، اصلاح و اجرای طرح های مرتع داری در عرصه های منابع طبیعی و نیز تشدید اقدامات قانونی با متخلفان با نظارت مستمر بازرسان ممیزی مراتع را ازجمله راهکارهای موثر در زمینه احیا مراتع استان برشمرد و افزود: با اجرای طرح های مرتع داری در فارس تاکنون در سه میلیون هکتار از اراضی استان طرح مرتع داری اجرا شده است.

وی با ابراز امیدواری از طرح های مدون علمی و کارشناسانه در مراتع استان از ادامه روند اجرای طرح های مرتع داری در 1.5 میلیون هکتار از اراضی استان در آینده خبر داد.