6000 طرح اشتغالزا برای نیازمندان کمیته امداد خراسان شمالی اجرا می شود

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نهاد تا پایان سال 90 با اجرایی کردن شش هزار طرح در سطح استان برای 12 هزار نفر از جوانان نیازمند و مددجویان بستر شغل را فراهم می کند.

وی میانگین سرانه هرطرح را 80 میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: داشتن مهارت شغلی مرتبط و مجوزهای مربوطه برای تضمین موفقیت طرحها از جمله شرایط پرداخت تسهیلات است.



وی خاطر نشان کرد: طرحهای اجرا شده در زمینه های تولیدی و خدماتی از جمله دامپروری، کشاورزی، صنایع کوچک، فرشبافی، صنایع دستی، خدماتی و صنفی است.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی لازمه اجرای طرح موفق اشتغال را در گرو داشتن دانش حرفه ای مناسب دانست و اظهار داشت: دوره های حرفه آموزی با همکاری های سازمان فنی و حرفه ای و جهادکشاورزی برای متقاضیان برگزار می شود.



وی همچنین از نظارت دقیق کارشناسان حوزه اشتغال و آموزش چهره به چهره مجریان در محیط کار خبر داد و افزود: اصل پشتیبانی و بازاریابی محصولات در طرحهای اشتغال و خودکفایی این نهاد اصلی فراموش نشدنی است.



این مسئول با بیان اینکه با بهره گیری از تجارب خوب این نهاد در ایجاد اشتغال و همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به ریشه کنی بیکاری از جامعه و مصرف محصولات تولید کنندگان داخلی گامهای موثری برداشته افزود: این نهاد در پرداخت و تامین اعتبار تسهیلات اعطایی به متقاضیان هیچ گونه کمبودی ندارد وافراد با ارائه مدارک مربوطه تسهیلات اشتغال را دریافت می کنند.

حسین پور از توانمندی 60 درصد از مددجویان این نهاد در اجرای طرحهای اشتغال خبرداد و گفت: با فرهنگ سازی مناسب و بستر سازی این امر محقق می شود.

