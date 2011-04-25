500 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد ایلام ساخته می شود

حمید ایراندوست در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام از اختصاص 30 میلیارد ریال برای احداث مسکن مددجویان تحت پوشش این نهاد از محل مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به این استان خبر داد .

وی اظهار داشت: این اعتبار برای احداث 500 واحد مسکونی با سرانه 60 میلیون ریال به صورت کمک بلاعوض به مددجویان تحت پوشش پرداخت می شود.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر این کمک به تعمیرات مسکن مددجویان به تعداد 700 مورد با سرانه هفت میلیون و 500 هزار ریال نیز مورد تصویب قرار گرفته است .

وی اضافه کرد: همچنین هزار و 200 مورد کمک بابت لوله کشی گاز منازل مددجویان با سرانه سه میلیون ریال نیز اختصاص یافته است .