برای شکست برابر بولتون مرا سرزنش کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال یکشنبه شب در دیدار با بولتون با نتیجه 2 بر یک شکست خورد و در فاصله چهار بازی تا پایان این فصل رقابت های لیگ برتر، 9 امتیاز از منچستریونایتد عقب افتاد. این تیم روز یکشنبه در ورزشگاه امارات میزبان منچستریونایتد خواهد بود با این حال آرسنالی ها وارد ششمین فصل ناکامی خود در کسب جام شده اند.

ونگر در گفتگو با بی بی سی اظهار داشت: بازیکنان ما در تمام طول فصل فوق العاده بوده اند و اگر کسی باید سرزنش شود، آن کسی نیست جز من. ما باید تا پایان فصل هر آنچه در توان داریم را رو کنیم با این حال بخت بسیار اندکی برای فتح رقابت های لیگ برتر داریم.

سرمربی فرانسوی آرسنال در خصوص شکست مقابل بولتون گفت: هضم این شکست بسیار دشوار است. تیم ما هرکاری برای پیروزی انجام داد و پذیرفتنی نیست که درنهایت شکست خورده باشیم. آرسنال بخت های گلزنی بسیاری داشت اما از آنها استفاده نکرد ضمن اینکه در کرنرها بسیار شکننده عمل کردیم.

ونگر افزود: بازیکنان تلاش فراوانی از خود نشان دادند با این حال ما به آنچه استحقاقش را داشتیم، دست پیدا نکردیم. من فکر می کنم شکست در دیدار پایانی رقابت های جام اتحادیه تاثیر بسیاری بر روی بازیکنان ما داشت. اشتباه دیرهنگام در بازی با بیرمنگام و به طور کل اشتباهات دیرهنگامی که در این فصل از رقابت ها برای ما بسیار روی داده است.

آرسن ونگر در پایان گفت: بازیکنان ما هنوز به بلوغ و تجربه لازم نرسیده اند. این خیلی ناامیدکننده است که شما احساس کنید پتانسیل دارید اما نمی توانید نتیجه بگیرید.