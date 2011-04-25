رهبر معظم انقلاب اسلامی: القای تنش و درگیری خلاف شرایط کنونی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد ازظهر امروز یکشنبه در دیدار وزیر کشور و جمعی از فرماندهان و مسؤلان نیروی انتظامی، تأمین امنیت بویژه امنیت اخلاقی و روانی جامعه را یکی از مهمترین وظایف نیروی انتظامی دانستند و با اشاره به مسئولیت سنگین رسانه ها، مطبوعات، گروهها و افراد تأثیرگذار برای حفظ آرامش روانی مردم تاکید کردند: شرایط کنونی کشور بسیار آرام و مناسب و روحیه مردم هم مستحکم است بنابراین مسئولان، نخبگان سیاسی و فرهنگی و فعالان مطبوعات و رسانه های مجازی نباید بگونه ای سخن بگویند و یا مطلبی منتشر کنند که القای نبود آرامش و دو دستگی در کشور شود زیرا این موضوع، خلاف واقع است.

ایشان با اشاره به سخنان روز گذشته خود درخصوص برخی مسائل روز افزودند: متأسفانه برخوردی که برخی روزنامه ها با این سخنان کردند بجای القای آرامش در کشور، القای دوگانگی و دعوا را می کرد.



رهبر انقلاب اسلامی خطاب به صاحبان قلم و تریبون خاطرنشان کردند: نباید به گونه ای صحبت و یا مطلبی نوشته شود که القای تنش و درگیری در جامعه باشد زیرا این موضوع، خلاف شرایط کنونی کشور است.



حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری برخی اختلاف نظرها میان مسئولان و فعالان سیاسی در دوران امام (ره) افزودند: امام بزرگوار در آن دوران بارها خطاب به مسئولان می فرمودند "در جلسات هرچه می خواهید بگویید اما آن را به جامعه نکشانید زیرا مردم گناهی ندارند".

ایشان با اشاره به تلاش رسانه های بیگانه برای بزرگنمایی برخی اختلاف نظرها، تأکید کردند: نباید از گفته ها و یا نوشته های ما برداشت اختلاف شود و اگر هم اختلاف نظری است نباید جلوی مردم اخم کرد و بهانه به دست رسانه های بیگانه داد.



رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به روحیه بسیار خوب و مستحکم مردم افزودند: آرامش موجود در جامعه و حرکت محکم و آگاهانه مردم به سمت آرمانها چیزی جز لطف و عنایت و قدرت خداوند متعال نیست و باید این نعمت را قدر دانست.



حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از زحمات و تلاشهای فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی در تعطیلات سال نو و همچنین در طول سال گذشته خاطرنشان کردند: مردم این تلاشها و خدمات را می بینند و قدردان آن نیز هستند.



ایشان یکی از مهمترین وظایف نیروی انتظامی را ایجاد امنیت در جامعه بویژه امنیت اخلاقی و روانی برشمردند و افزودند: امنیت اخلاقی در جامعه به معنای آن است که مردم دغدغه ای درخصوص احتمال انحراف اخلاقی فرزندان خود در جامعه نداشته باشند.



رهبر انقلاب اسلامی یکی از ضروریات برقراری امنیت اخلاقی در جامعه را ایجاد مصونیت در درون نیروی انتظامی دانستند و تأکید کردند: این مصونیت درونی جز با چنگ زدن به ریسمان توفیق و فضل الهی به دست نمی آید.



حضرت آیت الله خامنه ای وضعیت نیروی انتظامی را نسبت به گذشته بسیار رو به جلو ارزیابی کردند و افزودند: فرماندهان و مسؤولان نیرو نباید به حد کنونی قانع باشند بلکه باید برای رسیدن به قله، همت کنند.



ایشان همچنین از هماهنگی موجود میان وزارت کشور و نیروی انتظامی اظهار رضایت کردند و خواستار تقویت بیش از بیش این هماهنگی و ارتباط شدند.



در این دیدار سردار سرتیپ احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در گزارشی گفت: تحقق پلیس شایسته و بایسته نظام اسلامی و دستیابی به قدرت نرم و فراگیر و پایدار با استفاده از علم، عقل و تدبیر از جمله اهداف مورد نظر در نیروی انتظامی است.