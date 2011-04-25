محمد کاظم‌ پورامینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: همزمان با سفر رئیس جمهور ۵ تن از خانواده‌های شاهد و ایثارگر که تنها فرزند آنان و همچنین یکی از خانواده‌هایی که ۳ نفر از فرزندانشان در جنگ تحمیلی به شهادت رسیده است از رئیس جمهور نشان ایثار دریافت می‌کنند.



وی با بیان اینکه تاکنون ۱۳ خانواده شاهد و ایثارگر قم از رئیس جمهور نشان ایثار دریافت کرده‌اند اظهار داشت: تکریم خانواده شهدا و اهدای نشان افتخار ملی به این خانواده‌ها از جمله اهداف اهدای نشان ایثار به خانواده‌های شهدا و ایثارگر است.



70 هزار نفر تحت پوشش بنیاد شهید و امورایثارگران قم هستند



رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران قم در ادامه با بیان اینکه استان قم ۶ هزار خانواده شهید و ۱۱ هزار خانواه جانباز دارد اظهارداشت: ۷۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قرار دارند.