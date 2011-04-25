محمد کاظم پورامینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: همزمان با سفر رئیس جمهور ۵ تن از خانوادههای شاهد و ایثارگر که تنها فرزند آنان و همچنین یکی از خانوادههایی که ۳ نفر از فرزندانشان در جنگ تحمیلی به شهادت رسیده است از رئیس جمهور نشان ایثار دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۳ خانواده شاهد و ایثارگر قم از رئیس جمهور نشان ایثار دریافت کردهاند اظهار داشت: تکریم خانواده شهدا و اهدای نشان افتخار ملی به این خانوادهها از جمله اهداف اهدای نشان ایثار به خانوادههای شهدا و ایثارگر است.
70 هزار نفر تحت پوشش بنیاد شهید و امورایثارگران قم هستند
رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران قم در ادامه با بیان اینکه استان قم ۶ هزار خانواده شهید و ۱۱ هزار خانواه جانباز دارد اظهارداشت: ۷۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قرار دارند.
همزمان با سفر رئیس جمهور؛
۶ خانواده شهدا و ایثارگر قم نشان ملی ایثار دریافت میکنند
قم - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قم گفت: همزمان با سفر رئیس جمهور به قم ۶ تن از خانوادههای شهدا و ایثارگر استان نشان ملی ایثار از رئیس جمهور دریافت میکنند.
محمد کاظم پورامینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: همزمان با سفر رئیس جمهور ۵ تن از خانوادههای شاهد و ایثارگر که تنها فرزند آنان و همچنین یکی از خانوادههایی که ۳ نفر از فرزندانشان در جنگ تحمیلی به شهادت رسیده است از رئیس جمهور نشان ایثار دریافت میکنند.
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