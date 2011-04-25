پیشنهاد سرپرست کمیته امداد به سفیر کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سفیر کشور کره همراه با نمایندگان شرکتهای تجاری کره جنوبی با تقدیم 83 هزار دلار کمک به مددجویان کمیته امداد دلیل این کمک را قدردانی از مردم ایران به دلیل خرید و استقبال شب عید از محصولات کره ای عنوان کردند.

حسین انواری در دیدار با سفیر کره جنوبی که در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد با اشاره به روابط، تعاملات و مناسبات اقتصادی دو کشور ایران و کره جنوبی اظهار داشت: ارتباط کمیته امداد در حوزه رفاهی با کشور کره جنوبی در ارائه خدمات به محرومان موثر است.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد در سراسر کشور دارای دفاتر و شعبات ارائه خدمات است، اضافه کرد: مجموعه فعالیت این کمیته بر توانمند‌سازی، ایجاد اشتغال و شناسایی استعداد‌های درخشان متمرکز شده است.

انواری در این دیدار افزود: هم اکنون دانش‌آموزان و دانشجویان بسیاری تحت پوشش کمیته امداد هستند که از خدمات این مجموعه بهره می‌برند. همچنین بسیاری از اساتید که هم‌اکنون در مراکز دانشگاهی و پژوهشی فعال هستند از افرادی هستند که طی 3 دهه گذشته تحت پوشش کمیته امداد بوده‌اند و اینک در سطح بالای امور اجرایی کشور، کارخانجات و تولیدی و دستگاه قضا فعال هستند.

انواری با تقدیر از هدیه و کمک شرکتهای کره جنوبی به مددجویان کمیته امداد به مدیران این شرکتها و سفیر کره پیشنهاد کرد: امداد آمادگی دارد در صورت تمایل شرکتهای کره‌ای با آنها در زمینه تأمین قطعات وسایل الکترونیکی در ایران همکاری کند.

سرپرست امداد بیان داشت: در صورتی که فضای همکاری بین امداد و شرکت‌های کره‌ای فراهم شود کمیته امداد فارغ‌التحصیلان خود را جهت آموزش و فراگیری استاندارد‌های لازم به کره جنوبی اعزام خواهد کرد.

در ادامه این دیدار پارک جه هون، سفیر کره جنوبی با اشاره به خدمات امداد افزود: بنده از سالهای قبل از چگونگی فعالیتهای کمیته امداد به قشر محروم آگاه بودم و همیشه این نهاد را تقدیر کرده‌ام در مورد پیشنهاد شما هم در آینده‌ای نزدیک در تصمیم‌گیری می کنیم.