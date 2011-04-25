طرح اختصاص یارانه شیر به دامداران در دولت/ گرانی لبنیات ربطی به تولیدکنندگان ندارد

سعید سلطانی در گفتگو با مهر با اشاره به ارایه طرح اختصاص یارانه شیر به دامداران به وزارت بازرگانی، گفت: طرح پیشنهادی اتحادیه به وزارت بازرگانی ارایه شده است که با تصویب این طرح، یارانه در اختیار دامداران قرار می گیرد.

وی افزود: براساس این طرح، یارانه شیر از ابتدای خردادماه به شیوه جدید اجرا شده و در اختیار دامداران قرار می گیرد که این کار موجب افزایش کیفیت شیر یارانه ای و استفاده بیشتر مصرف کنندگان از شیر می شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران به برگزاری جلساتی با وزارتخانه های بازرگانی و کشاورزی در خصوص یارانه شیر اشاره کرد و گفت: در هفته جاری تکلیف شیر یارانه ای مشخص خواهد شد و امیدواریم که یارانه آن به حساب خانوار واریز نشود، زیرا این پول صرف دیگر مصارف می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون شیر با قیمت بسیار نازلی از سوی کارخانجات خریداری می شود، گفت: قیمت واقعی هر کیلوگرم شیر به طور متوسط 600 تومان است اما در حال حاضر کارخانجات، شیر را از 200 تا 400 تومان خریداری می کنند که این امر ضربه زیادی به تولیدکنندگان می زند.

سلطانی درباره افزایش قیمت لبنیات اظهارداشت: افزایش قیمت فرآورده های لبنی برعهده ناظران بازار است، زیرا تولید این محصولات در کارخانه ها انجام می شود؛ بنابراین تولیدکنندگان نقشی در افزایش قیمت لبنیات ندارند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه قیمت شیر خریداری شده دامدار افزایشی نداشته است، افزود: شیر که ماده اولیه تولید لبنیات است، در این مدت تغییری نداشته و حتی از قیمت تمام شده تولیدکننده هم کمتراست؛ بنابراین مسئول گرانی لبنیات کارخانه های فرآوری کننده و ناظران هستند.