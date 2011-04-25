بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه پیروزی در دیدار برگشت برابر سایپا اهمیت زیادی داشت، اظهار داشت: به واسطه کسب این نتیجه امیدمان برای فینالیست شدن برای مدت چند روز تمدید شد. خوشحالم که این امید را در ازای عملکردی خوب و بدون ایراد به دست آوریم.

وی به شکست کاله در دیدار رفت برابر سایپا اشاره کرد و ادامه داد: به هیچ وجه از عملکرد تیم در آن دیدار راضی نبودم. عملکردی در دیدار رفت داشتیم شبیه هیچ یک از عملکردهای‎مان در جریان برگزاری دیدارهای گذشته نبود. ما در آن بازی با "خود اصلی" فاصله گرفته بودیم اما در بازی برگشت دوباره به "خود اصلی" رسیدیم و پیروز شدیم.

سرمربی تیم والیبال کاله آمل تصریح کرد: برای برگزاری دیدار برگشت شرایط کاملا متفاوتی داشتیم. می‎دانستیم چه می‏خواهیم و به طور دقیق برای هدفی که داشتیم، مسلح شده بودیم. درواقع ما از شکست هفته گذشته درس گرفتیم.

عطایی به مسائل فنی دیدار تیم های کاله و سایپا اشاره کرد و یادآور شد: در دیدار نخست از نظر دفاع و دریافت‎‏های اول بهتر از حریف بودیم اما حمله و توپ گیری داخل میدان سایپا بهتر از ما بود. اما در دیدار برگشت برتری ما در همه موارد بود. ضمن حفظ نقاط قوت، نقاط ضعف را پوشش داده بودیم. بازیکنان کاله از هر نظر برتر ازحریف بودند و استحقاق پیروزی با این نتیجه (3 بر صفر) را داشتنند.

سرمربی تیم والیبال کاله به دیدار سوم تیمش مقابل سایپا اشاره کرد و اظهارداشت: این بازی به قدری حساس است که حکم مرگ و زندگی دارد. نمی‎توانم در مورد نتیجه بازی پیش بینی داشته باشم و مثلا قول پیروزی دهم. اما قول می‏دهم که از سوی بازیکنان کاله دیداری خوب و تماشایی ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور یکشنبه شب تیم کاله دیدار برگشت مقابل سایپا البرز را به در سه گیم متوالی به سود خود تمام کرد.