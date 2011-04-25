یادواره شهدای جامعه کارگری زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فضایل مقدس صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران و افزود: این یادواره در روز دهم اردیبهشتماه در سالن همایشهای شرکت خطوط لوله و مخابرات شمال غرب در زنجان، با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان و جمعی از مسئولان استان برگزار میشود و طی آن از خانوادههای معظم شهدای جامعه کارگری استان نیز تجلیل خواهد شد.
وی به دیدار کارگران زنجانی با مقام معظم رهبری همزمان با هفته کارگر اشاره کرد و افزود: یکی از برنامههای هفته کارگر، دیدار جامعه کارگری کشور با مقام معظم رهبری است که بههمین منظور کارگران استان زنجان نیز برای دیدار با معظمله، به تهران اعزام میشوند.
مقدسی با بیان اینکه این دیدار در روز چهارشنبه هفتهجاری در محل حسینیه امامخمینی (ره) انجام میشود، افزود: برای دیدار با مقام معظم رهبری 120 نفر از کارگران استان زنجان به تهران اعزام میشوند.
مقدسی افزود: این دیدار صبح روز چهارشنبه انجام میگیرد که بر همین اساس، کاروان اعزامی از استان زنجان روز سهشنبه شب، رأس ساعت 23 از استادیوم ورزشی کارگران حرکت خواهد کرد.
مدیرکل کار و امور اجتماعی استان زنجان ادامه داد: برنامهریزیهای لازم برای دیدار جامعه کارگری استان زنجان با مقام معظم رهبری صورت گرفته است که در همین راستا، هماهنگیهای لازم برای حضور یکدست و نمادین جامعه کارگری استان زنجان بهلحاظ نوع پوشش و ظاهر انجام شده است.
مقدسی با بیان اینکه برنامههای هفته کارگر در استان از نهم اردیبهشتماه، با شرکت جامعه کارگری در نماز عبادی سیاسی جمعه در زنجان و شهرستانها آغاز میشود .
وی با یادآوری اینکه براساس هماهنگیهای بهعمل آمده مسابقات فرهنگی و ورزشی در واحدهای تولیدی استان برگزار خواهد شد، تاکید کرد: بهمنظور انسجام بخشیدن به برنامههای گرامیداشت هفته کارگر، هماهنگیهای لازم با واحدها و ارگانهای ذیربط انجام شده است .
نظر شما