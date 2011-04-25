تهیه آب آشامیدنی از اگزوز موتورهای دیزل!

به گزارش خبرگزاری مهر، هر سرباز ارتش آمریکا در هر روز به حدود 7 گالون آب برای آشامیدن، پخت و پز و نظافت نیاز دارد.

تهیه و انتقال این میزان آب به مناطق جنگی فرایند بسیار دشواری است به همین منظور محققان لابراتوار ملی Oak Ridge وزارت انرژی آمریکا درحال توسعه فناوری جدیدی هستند که بتواند از دود ناشی از سوزاندن سوخت دیزل در ژنراتورها و سایر ماشینها برای تهیه آب استفاده کند.

سوختهای هیدروکربونی در زمان سوختن اکسیده می شوند و دی اکسید کربن و آب تولید می کنند. این آب به صورت بخار داغ از لوله اگزوز خارج می شود و بنابراین برای استفاده دوباره از آن باید این بخار متراکم شود.

این محققان روشی را نشان دادند که به کمک آن می توان این بخار را فشرده کرد. آنها برای رسیدن به این نتایج از فناوری میعان موئین استفاده کردند.

برخلاف میعان ترمودینامیک که بخار در اثر سرد شدن به آب تبدیل می شود، میعان موئین برپایه اثر موئینگی ریز- منافذ لوله های موئین استوار است. این لوله های ریز- منفذ داخل لوله اگزوز گذاشته می شوند و هنگامی که بخار از میان این منافذ عبور می کند به آب تبدیل می شود.

این منافذ با جابجایی مداوم آب همزمان همانند یک فیلتر تصفیه نیز عمل می کند. در نتیجه، آب به دست آمده زمان کافی برای جذب ذرات آلاینده پیدا نمی کند و به صورت یک آب تمیز آشامیدنی خارج و جمع آوری می شود.

همچنین برخلاف میعان ترمودینامیک، میعان موئین هیچ نیازی به انرژی برای سرد کردن گاز ندارد و فضای کمتری اشغال می کند.

براساس گزارش پاپ ساینس، با استفاده از این تکنیک جدید، یک گالون از سوخت دیزلی می تواند از نظر تئوری یک گالون آب تولید کند.

هرچند به گفته این دانشمندان تمام آب قابل بازیافت نیست و سیستم جدید این محققان می تواند حدود 65 تا 85 درصد از این آب را جمع آوری کند. برای مثال یک خودروی جنگی یک مخزن سوخت 25 گالونی دارد که آب به دست آمده از آن می تواند برای حدود 3 سرباز کافی باشد.

این دانشمندان امیدوارند که این سیستم جدید ظرف چند سال آینده با بودجه ای حدود 6 میلیون دلار توسعه یابد.