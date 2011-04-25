به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای تعامل امام علی(ع) با مخالفان، مشکلات و موانع سیاسی اجتماعی حکومت امام علی(ع)، ترجمه شرح صحیفه سجادیه، سه جلد از مجموعه مقتل معصومین(ع) و در طلب راه راست از جمله آثار عرضه شده در نمایشگاه کتاب عنوان شده اند .

نقد فمینیسم، مجموعه مقالات توسعه فرهنگ دینی، گلشن ابرار، دایرة‌المعارف صحابه، حاکمان شیعه در بستر تاریخ و مهدویت و جهانی شدن نیز برخی دیگر از کتابهای تعیین شده برای عرضه در نمایشگاه کتاب امسال هستند .

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 14 تا 24 اردیبهشت در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می‌شود.