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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

پژوهشکده باقرالعلوم 31 عنوان اثر در نمایشگاه کتاب عرضه می‌کند

پژوهشکده باقرالعلوم 31 عنوان اثر در نمایشگاه کتاب عرضه می‌کند

پژوهشکده باقرالعلوم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی با 31 عنوان کتاب در حوزه‌های تألیف، شرح و ترجمه، مقتل‌نویسی، آثار روایی و تحلیلی در نمایشگاه بین المللی کتاب امسال شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای تعامل امام علی(ع) با مخالفان، مشکلات و موانع سیاسی اجتماعی حکومت امام علی(ع)، ترجمه شرح صحیفه سجادیه، سه جلد از مجموعه مقتل معصومین(ع) و در طلب راه راست از جمله آثار عرضه شده در نمایشگاه کتاب عنوان شده اند .

نقد فمینیسم، مجموعه مقالات توسعه فرهنگ دینی، گلشن ابرار، دایرة‌المعارف صحابه، حاکمان شیعه در بستر تاریخ و مهدویت و جهانی شدن نیز برخی دیگر از کتابهای تعیین شده برای عرضه در نمایشگاه کتاب امسال هستند .

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 14 تا 24 اردیبهشت در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1297044

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