حادثه طبس تحقق یکی از سنتهای قطعی الهی بود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مهاجریان صبح دوشنبه در مراسم شکرگزاری واقعه طبس اظهار داشت: واقعه طبس از وقایعی است که طی آن یک بار دیگر یکی از سنت ‌های قطعی و مسلم خداوند متعال در حمایت از صالحان و مومنان به رخ جهانیان کشیده شد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان طبس به دلیل واقعه پنجم اردیبهشت شهرت جهانی پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: این بار ما نمی‌شنویم و بگوییم بلکه می‌ بینیم و می‌ گوییم و این بار دست خدا را در پشتیبانی از ملتی قهرمان و به‌ ویژه عبد صالح خدا حضرت امام خمینی (ره) دیدیم.

وی بیان داشت: یاری مومنان و صالحان به‌ وسیله خداوند متعال یک سنت قطعی و ابدی همچون سایر سنت ‌های الهی است که این یاری پروردگار یک کمک خاص و فوق امکانات موجود در هر عصر است که در مخیله بشر نمی‌ گنجد که واقعه شکست حمله نظامی آمریکا در طبس نمونه آن است.

امام جمعه طبس عنوان کرد: خداوند متعال سنت کمک به مومنان را با شرایط و ویژگی‌هایی نازل می‌فرماید که داشتن ایمان از مهمترین شرایط نزول امدادهای غیبی و نصرت الهی است.

مهاجریان همچنین به تشریح واقعه طبس پرداخت و اظهار داشت: آمریکاییها اصلا احتمال نمی دادند که عملیات آنها با شکست مواجه شود و با اطمینان خاطر و انجام بررسی های متعدد از ماه ها قبل از عملیات به صحرای طبس آمده بودند.

وی خاطرنشان کرد: ده ها کماندوی آمریکایی آموزش دیده در این واقعه در مقابل شن های بی جان و به ظاهر کم ارزش صحرای برهوت طبس تاب مقاومت نداشتند و به اذن الهی در آتش قهر خداوند سوختند.

در این مراسم همچنین احمد حبیبی که از نخستین حاضران در صحنه واقعه شکست آمریکا در صحرای طبس است، به بیان خاطرات خود از این واقعه پرداخت.

حبیبی که در آن زمان جزو نیروهای سپاه طبس بود، بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، به همراه چهار تن دیگر عازم صحرای طبس شده بود.