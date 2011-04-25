40 هزار قطعه بچه ماهی ترویجی در گلستان رهاسازی شد

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این پروژه با هدف گسترش فرهنگ آبزی مصرفی در روستاها، افزایش تولید آبزیان، افزایش درآمد خانوار روستایی، استفاده بهینه از منابع آب و خاک و پتانسیل های موجود و بهبود تغذیه و همچنین افزایش ضریب سلامت کشاورزان استان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی که تاکنون به جز نگهداری آب برای زمین های زراعی کاربردی نداشته اند به اجرا درآمده است.

به گفته وی، رهاسازی ترویجی به مدت سه روز اجرا شده و تقریبا توسط تمامی ادارات شیلات سراسر استان و به میزان تقریبی 40 هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای ذخیره رهاسازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: آبزی پروری از جمله زیربخش های کشاورزی است که در نهاده آب با هم مشترک هستند، زیرا هر جا آب باشد می توان در کنار کشاورزی، ماهی نیز پرورش داد و با استفاده از منابع آبی محدود به طور همزمان دو محصول یعنی محصولات کشاورزی و آبزیان را برداشت کرد.

پاسندی بیان داشت: پرورش ماهیان گرمابی همجوار با بخش کشاورزی که یکی از محورهای اصلی توسعه محسوب می شود و در بهبود وضعیت تغذیه ای استان و اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی بویژه در محرومیت زدایی، اثرات خود را آشکار خواهد کرد.

وی عنوان کرد: شیلات، با حرکت به سمت پروژه های اینچنینی در استفاده و افزایش بهینه از منابع و پتانسیل های موجود، باعث رشد و شکوفایی اقتصادی کشاورزان و تامین و افزایش پروتئین در استان خواهد شد.

پاسندی افزود: اداره کل شیلات گلستان در نظر دارد با اجرای این پروژه، در آینده ای نه چندان دور، شاهد پرورش ماهی در تمامی استخرهای ذخیره آب کشاورزی به صورت دو منظوره در استان باشد.