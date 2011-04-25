منافع آمریکا از ماندن در عراق/ هزار دیپلمات برای کشور 31 میلیونی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای روابط خارجی آمریکا مطلب خود را با اشاره به سفر دریادار "مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک و "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا به عراق آغاز کرده و می نویسد : در این سفرها که بطور جداگانه انجام شد، مقامات امریکایی از بغداد خواستند تا هرچه سریعتر درباره باقی ماندن نظامیان آمریکایی در عراق پس از دسامبر سال جاری تصمیم گیری کند.

در ادامه این مطلب آمده است : هر چند این اقدام اندکی دیر انجام شد اما حرکت مثبتی بود که از سوی دولت باراک اوباما نجام گرفت.

در ادامه به اقداماتی که نظامیان آمریکایی در صورت باقی ماندن در عراق انجام خواهند داد از قبیل آموزش نطامیان عراقی و .. اشاره شده و آمده است : یکی از اقدامات مفیدی که نظامیان آمریکایی می توانند انجام دهند انجام وظیفه به عنوان نیروی حافظ صلح میان نیروهای پیشمرگ کردستان و نیروهای امنیتی عراق است.

نیروهای پیشمرگ تا کنون هیچگاه بطور مستقیم با همتایان عراقی خود مذاکره نکرده اند و این کار همواره توسط یک طرف سوم انجام شده است، از همین رو اگر نظامیان آمریکایی از عراق خراج شوند ارتباط میان عراق و کردستان به چه صورت خواهد بود؟

از دیگر مواردی که می تواند به تامین منافع آمریکا در عراق کمک کند، کاهش تنشهای میان اقوام مختلف عراقی است تا از این طریق ضمن بهبود جایگاه خود در میان مردم این کشور، مقامات بغداد را نیز نسبت به حضور بلند مدت متقاعد کند.

در این راه وزارت خارجه آمریکا تصمیم به اعزام یک هزار دیپلمات و 16 هزار پیمانکار به عراق دارد تا از این طریق حضور خود در این کشور را تضمین کند.

یکی دیگر از منافع آمریکا از باقی ماندن درعراق، بهره بردن از بازار سلاح این کشور است. نیروی نظامی عراق نیرویی نوپاست که احتیاج به جنگ افزار و سایر تجهیزات نظامی و لجستیکی دارد؛ از همین رو آمریکا می تواند با غبضه کردن این بازار سود چشمگیری را ازآن خود کند.

در ادامه مطلب شورای روابط خارجی آمریکا با اشاره به تجربیات گذشته آمریکا آمده است: خروج کامل از عراق دیوانگی است. آمریکا هم اکنون در ژاپن، کره جنوبی، کوزوو و دیگر مناطق حساس جهان حضور دارد و ازهمین رو و با توجه به موارد مختلف از جمله ایران، ادامه حضور در عراق اجتناب ناپذیر است.