گفتگو با خبرنگار مستعفی الجزیره/ از سکوت درباره بحرین تا تایید استعفا

اخیرا خبر استعفای "غسان بن جدو" خبرنگار مشهور شبکه الجزیره قطر که برنامه هایی همچون "استودیو بیروت" را اجرا می کرد، شگفتی اکثر اهل رسانه در خاورمیانه را برانگیخت.

بن جدو خبرنگار دو رگه تونسی لبنانی است که تحصیلات خود را در تونس به پایان رساند و با توجه به اینکه مادرش لبنانی بود تابعیت این کشور را نیز دریافت کرد. وی که خود اهل سنت است بعدها در سفر به لبنان با زنی شیعه ازدواج کرد.



علت اصلی استعفای بن جدو از الجزیره به نحوه پوشش ویژه و فوق العاده اخبار لیبی، یمن و سوریه در این شبکه و عدم اشاره ای حتی کوچک با آنچه در بحرین می گذرد، باز می گردد. السفیر

قبل از پیوستن به شبکه الجزیره قطر در سال 1997 به عنوان خبرنگار بی بی سی عربی در تهران فعالیت می کرد، همچنین با روزنامه الحیات چاپ لندن همکاری داشت و عضو پژوهشکده تحقیقات بین المللی عربی که مقر آن در واشنگتن قرار دارد، بود.

از مهمترین فعالیت بن جدو در عرصه خبری به مصاحبه وی با "سید حسن نصرالله" دبیرکل جنبش حزب الله لبنان در جریان جنگ 33 روزه (سال 2006) است. همچنین وی گفتگو با "فیدل کاسترو" رهبر انقلاب کوبا را در کارنامه دارد.

جنجالی ترین و پربیننده ترین برنامه وی در قسمتی از برنامه "حوار مفتوح" (گفتگوی آزاد) رخ داد که در جریان جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه (سال 2009) و بمباران شدید این منطقه خود را از طریق تونل های مرزی به غزه رساند و دو برنامه را از قلب نوار غزه پخش کرد.

وی در چند سال گذشته علاوه بر اجرای برنامه های مختلف مدیر دفتر شبکه الجزیره در بیروت (لبنان) بود. اما اخیرا خبر استعفایش از این شبکه شگفتی اکثر اصحاب رسانه در خاورمیانه را برانگیخت.

غسان بن جدو ساعتی پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به سوالی درباره علت استعفایش اظهار داشت: فعلا نمی توانم در این باره اظهارنظر کنم و هم اکنون در حال تصمیم گیری درباره آینده هستم.

وی با اشاره به اینکه اکثر جزئیات استعفایش در آخرین شماره روزنامه السفیر لبنان آمده است، افزود: تمام آنچه نظر من بوده در این روزنامه آمده است و فعلا نمی توانم هیچ موضعی اتخاذ کنم.

خبرنگار مستعفی الجزیره در پاسخ به این سوال که آیا برای آینده پس از استعفای خود برنامه ای در نظر دارید، اظهار داشت: ایده هایی در ذهن دارم اما به طور خاص هنوز درباره آنها تصمیم نگرفته ام. همچنین تصمیمی درباره رفتن به جای دیگری ندارم.

غسان بن جدو در پاسخ به این سوال که جدا از مسئله استعفای خود، تحولات اخیر جهان عرب را چگونه پیش بینی می کنید، اظهار داشت: پاسخ شما به این سوال را تا سه روز دیگر خواهم داد. هم اکنون در پی سر وسامان دادن به وضعیت خود هستم که این مسئله کمی زمان می برد.

در پایان با قول مصاحبه سه روز دیگر با بن جدو خداحافظی کردیم. اما روزنامه السفیر لبنان که وی به آن ارجاع داد در آخرین شماره خود با عنوان "غسان بن جدو از الجزیره استعفا کرد" نوشت: روزنامه السفیر به نقل از منابع موثق دریافته که مدیر دفتر شبکه الجزیره در بیروت استعفا کرده است.

بر این اساس، با وجود اینکه بن جدو خبر استعفای خود را تایید و یا تکذیب نکرده، اما منابع آگاه تاکید دارند که وی به صورت کتبی استعفایش را تقدیم مقامات الجزیره کرده است. گفته می شود مهمترین علل استعفای بن جدو این بوده که وی از عملکرد اخیر این شبکه در پوشش وقایع جهان عرب به ویژه در سوریه، لیبی و بحرین رضایت نداشته است.

گفته می شود وی تاکید داشته که شبکه الجزیره با این اقدامات جایگاه رسانه ای خود را در خطر انداخته و این شبکه را به اتاق فکر عملیاتهای تحریک آمیز تبدیل کرده است.

منابع آگاه تاکید دارند که بن جدو تاکید دارد که اعراب هم اکنون در برهه ای تاریخی گام برمی دارند و آنچه در شبکه الجزیره می گذرد سیاستهای حرفه ای نیست و تنها بر مبنای تحریک مردم صورت می گیرد که مسئله ای غیر قابل قبول است.

براین اساس، این منابع تاکید دارند که علت اصلی استعفای بن جدو از الجزیره به نحوه پوشش ویژه و فوق العاده اخبار لیبی، یمن و سوریه در این شبکه و عدم اشاره ای حتی کوچک با آنچه در بحرین می گذرد، باز می گردد با وجود اینکه در بحرین خون مردم همچنان ریخته می شود.