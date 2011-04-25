سالانه 8 میلیون تن فولاد در آذربایجان غربی تولید می شود

مهدی داداشی زین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: برای رسیدن به تولید هشت میلیون تن فولاد در سال در آذربایجان غربی، هم اکنون 9 واحد تولید فولاد در استان در دست احداق بوده که بتدریج با بهره برداری از آنها تا سه سال آینده، ظرفیت تولید فولاد استان هفت میلیون و 700 هزار تن افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه این طرحهای تولید فولاد با سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و دولتی در شهرستانهای استان در حال احداث هستند، بیان داشت: با بهره برداری از این واحدهای تولیدی صنعتی برای بیش از شش هزار نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد می شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی از تولید 300 هزار تن فولاد طی سال گذشته در سطح واحدهای تولیدی فولاد استان خبر داد و اظهار داشت: این میزان تولید شامل انواع تیرآهن ونورد گرم بودند که در 10 واحد توسعه فولاد استان تولید شده اند.

داداشی زین الدین با بیان اینکه همه واحدهای فولاد استان در سال 88 ایجاد شده اند، خاطر نشان کرد: هم اکنون میزان اشتغالزایی در واحدهای تولید فولاد یک هزار نفر بوده که با بهره برداری از طرحهای در دست اجرا این تعداد به هفت هزار نفر افزایش می یابد.