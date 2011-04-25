تمام خودروها باید تا پایان سال 90 به کیسه هوا مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح دوشنبه در حاشیه «نشست تخصصی قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی» با بیان اینکه کیسه هوا یکی از تجهیزات وارداتی است و امیدواریم تولید داخل آن نیز انجام شود گفت: تعداد تولیدات خودروهای داخلی بالاست برای همین تلاش می کنیم با همکاری وزارت صنایع و همانند ترمز ضدقفل، جدولی در مورد نصب کیسه هوا بر روی خودروها تهیه و ابلاغ شود.

وی با اشاره به این که قانون نصب کیسه هوا بر روی خودروها تا پایان سال جاری و با چندماه تاخیر امسال اجرا می شود گفت: باید تا پایان امسال تمامی خودروهای تولید داخل به کیسه‌ هوا مجهز شوند.

احمدی مقدم همچنین در مورد اخذ قانون جدید جرایم رانندگی با اشاره به این که قانون قبلی مربوط به 40 سال پیش بود گفت: در قانون جدید نوسازی صورت گرفته و ضمن حفظ حقوق مردم، کاهش تصادفات و پیشگیری از آن نیز دیده شده است.

وی گفت: در قانون جدید اخذ جرایم رانندگی، در حوزه تخلفات حادثه‌ساز با رانندگانی که نسبت به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی اقدام کنند، برخورد شدید می شود. ضمن اینکه اجرای این قانون در کنار تقویت حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف سوخت می تواند نقش مهمی در کاهش تلفات رانندگی در کشور داشته باشد.

فرمانده ناجا همچنین در مورد "شماره‌گذاری" خودروی فراز گفت: ناجا مجری قانون است اما اگر به این نتیجه برسیم که استانداردهای مورد تایید خودرویی در عمل واقعیت ندارد، قطعا در مورد آن به وظیفه خود عمل می کنیم.

احمدی مقدم با اشاره به این که قانون جدید از 10 اردیبهشت‌ماه سال جاری در سراسر کشور اجرا می‌شود گفت: امیدواریم زمان تعیین شده زمان کافی برای هماهنگی باشد، در عین حال در یکی دو ماه اول اجرای این قانون شاید مشکلاتی وجود داشته و نیازمند توجیهاتی باشیم که امیدواریم با همکاری خوب مردم قانون جدید در بهترین شکل ممکن اجرایی شود.

وی با اشاره به افزایش نرخ "جرایم رانندگی" در قانون جدید، گفت:‌ درآمدهای حاصله از این بخش صرف بهبود زیرساختها می‌شود، اما نیروی انتظامی و دولت بسیار علاقمند است که هیچ تخلفی صورت نگیرد و درآمدی هم در این خصوص حاصل نشود، چرا که هدف اصلی پیشگیری از تصادفات و تلفات رانندگی است.

فرمانده ناجا گفت: تا پایان قانون برنامه، باید شمار کشته‌های تصادفات رانندگی را باید به کمتر از 15 هزار نفر برسانیم.

فرمانده ناجا قانون جدید را قانون مدرنی عنوان کرد و گفت: شاید در برخی جهات این قانون نسبت به سایر کشورها حتی پیشرفته‌تر هم باشد، اما همچنان در بخش مبلغ جریمه و موضوع بازدارندگی نسبت به سایر کشورها رقم‌ها خیلی بالا و بازدارنده نیستند، هر چند که مبلغ جرایم رانندگی در قانون جدید نسبت به قانون فعلی بین دو تا سه برابر افزایش یافته است.