تعامل و برنامه ریزی عامل برتر شناخته شدن ایلام در ستاد تسهیلات سفر است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، دبیر ستاد تسهیلات سفر استان ایلام و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح دوشنبه در همایش تجلیل از فعالان نوروز 90 ضمن تقدیر از اعضای ستاد که باعث برتر شناخته شدن ستاد در سطح کشور در حوزه اطلاع رسانی و تبلیغات شدند، گفت: نوروز امسال استان ایلام با رشد ورود 10درصدی گردشگر مواجه بود.

مسعود اسکندری ضمن بیان گوشه ای از برنامه ها و اقدامات دبیرخانه ستاد افزود: مهمترین برنامه ها و اقدامات دبیرخانه شامل تشکیل ستاد تسهیلات سفرهای استان در محل استانداری ایلام با حضور اعضای ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان و به دنبال آن تشکیل جلسات فرعی در محل اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، ابلاغ اعضا ستاد تسهیلات سفرهای استان و فرمانداران شهرستانها از سوی استانداری و ... بوده است.

وی گفت: همچنین اعلام شماره تلفن 08413340685 جهت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات و راهنمایی گردشگران ، نظارت و کنترل واحدهای اقامتی و پذیرایی به منظور افزایش سطح مطلوبیت و کیفیت خدمات گردشگری با حضور کارشناسان ، راه اندازی پرواز گردشگری با دو هواپیمای دو نفره در شهرستان مهران با تخفیف ویژه برای گردشگران نوروزی از دیگر اقدامات این ستاد بوده است.

اسکندری گفت: تهیه و انتشار 600 هزار نسخه انواع اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی، هماهنگی با صدا و سیما در خصوص پخش برنامه های معرفی جاذبه های گردشگری استان و پوشش خبری، استقرار راهنمایان گردشگری در محل جاذبه های مهم استان و نیز ایجاد زمینه دسترسی آسان مسافرین و گردشگران به مراکز اقامتی و ستاد تسهیلات نوروزی با راه اندازی راهنمایان موتورسوار بود.

در این همایش یکروزه که در هتل زاگرس شهر ایلام برگزار شد از کلیه اعضای ستاد تسهیلات سفر استان ایلام با اهدای لوح و هدایا تقدیر بعمل آمد.