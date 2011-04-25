خطبه حضرت زهرا (س) در 100هزار نسخه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شایانفر تصریح کرد: این کتاب متن کامل خطبه غرا و سترگ حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س) در مسجد پیامبر گرامی اسلام(ص) است که به همراه ترجمه آن منتشر شده است.



وی افزود: این خطبه که در کتاب‌های متعددی از مصادر پیروان اهل بیت و عامه نقل شده است شامل معارف وحیانی، احکام و اخلاق و همچنین نظام تکوین و تشریع است و نشان از دانش آسمانی و لدنی آن حضرت و علو مقام آن گرامی دارد.



مدیر اجرایی مرکز نشر هاجر چاپ و انتشار این کتاب را در راستای وظیفه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در احیای کلام شریف حضرت زهرا(س) و آشنایی هرچه بیشتر خواهران و برادران با این میراث گرانبها ارزیابی کرد و افزود: امیدواریم کتاب «بانوی بانوان سخن می‌گوید» راهگشای مشکلات آینده و زمینه‌ساز نیرویی فزاینده در ترویج مذهب فاطمی(س) باشد.



وی با بیان اینکه این کتاب با مقدمه‌ای از حجت‌الاسلام و المسلمین محمودرضا جمشیدی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور به چاپ رسیده است، اضافه کرد: در قسمتی از این مقدمه آمده است: مسلما خطبه مبارکه فاطمیه(س) همطراز خطبه شریف غدیر، برگ زرین کتاب اعتقادی فرقه ناجیه امامیه است. آنچه بانوی بانوان جهان، در این سخنرانی تاریخی و سرنوشت‌ساز خویش در مسجدالنبی در حضور مهاجر و انصار بیان فرموده است، متضمن معانی بی‌بدیل در توحید حضرت رحمانی و معارف آسمانی در ترویج صراط مستقیم محمدی(ص) و ولایت علوی است.



شایانفر یادآور شد: متن کتاب «بانوی بانوان سخن می‌گوید» از روایت علامه شیخ ابوعلی فضل بن حسن طبرسی که از بزرگان علمای شیعه در قرن ششم هجری است انتخاب شده و به خط نسخ به همراه ترجمه حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی که به خط نستعلق در این کتاب گنجانده شده چاپ شده است.



وی با بیان اینکه این کتاب با چاپ رنگی در قطع بیاض با 64 صفحه به قیمت 2هزار و 500 تومان از سوی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران منتشر شده است، اظهار داشت: تعدادی از این کتاب بین طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه خواهران توزیع خواهد شد.

