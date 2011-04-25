راهیابی کشتی گیر ملکانی به اردوی تیم ملی کشتی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرپرست تیم اعزامی از آذربایجان شرقی به این دوره از مسابقات گفت: سرمستی توانست در مسابقات انتخابی تیم ملی در خرمشهر در وزن 46 کیلوگرم بر نفرات هم وزن خود از مازندران، همدان و تهران غلبه کرده و نظر کادر فنی تیم ملی کشتی نوجوانان کشور را جلب کند.

عیسی اکبرزاده افزود: سرمستی با کسب این عنوان توانست به اردوی تیم ملی جهت حضور در جام بین المللی ترکیه که انتخاب تیم ملی برای بازیهای آسیایی و جهانی محسوب می شود راه یابد.

وی با اشاره به اینکه یونس سرمستی از کشتی گیران شهرستان ملکان است، گفت: سرمستی از سالهای 87 تاکنون همواره عنوانهای برتری مسابقات قهرمانی کشور را کسب کرده و پیش بینی می شوند از نفرات برتر مسابقات بین المللی امسال نیز باشد.

اکبرزاده اضافه کرد: سطح فنی مسابقات نسبت به سالهای قبل از سیر صعودی قابل توجهی برخوردار بود به طوری که مدالهای این دوره از مسابقات در بین تمامی تیم ها به نسبت مساوی تقسیم شد و کسب تنها یک مدال توسط تیم اعزامی از استان نیز دلیلی بر همین ادعا است.

سرپرست تیم اعزامی آذربایجان شرقی تحولات صورت گرفته در کشتی منطقه را زمینه ای برای حضور ورزشکاران شهرستانی این رشته در سطح ملی و بین المللی عنوان کرد و گفت: با راه اندازی آکادمی و پایگاه کشتی استان در شهرستان ملکان که یکی از مناطق کشتی خیز کشور محسوب می شوند این روند سیر صعودی خود را سریع تر خواهد پیمود.

گفتنی است مسابقات انتخابی تیم ملی از اول اردیبهشت به مدت چهار روز و با حضور 300 نفر در خرمشهر برگزار شد و از استان آذربایجان شرقی نیز احمد احمدی در وزن 39 کیلوگرم، نوید رضا زاده در وزن 42 کیلوگرم، یونس سرمستی در وزن 46 کیلوگرم، فردین پور جمال در وزن 54 کیلوگرم، فرزاد حسینی در وزن 69 کیلوگرم ، رضا شاه محمدی در وزن 76 کیلوگرم، علی هاتف در وزن 76 کیلوگرم، علی چاوشی در وزن 85 کیلوگرم، مهران زوار در وزن 69 کیلوگرم و علی عبدی در وزن 63 کیلوگرم به عنوان کشتی گیر، حسن حاتمی و منصور سیفی به عنوان مربی و عیسی اکبرزاده به عنوان سرپرست در این دوره از مسابقات از استان حضور داشتند.

قابل ذکر است سایر نفرات اعزامی از استان موفق به کسب یک عنوان پنجمی و دو عنوان هفتمی شدند.