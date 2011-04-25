پارکهای بازی کودکان در گرگان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ناصر گرزین صبح دوشنبه در نشست شورای شهر گرگان افزود: اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی در سطح شهرکه هم مبلمان شهری را به هم ریخته و هم در آینده خدمات رسانی را مشکل می کند، ضروری است.

وی بیان داشت: نظارت و ساماندهی تبلیغات سطح شهر ضروری است، زیرا داربست ها و نصب بنرهای تبلیغاتی غیر اصولی موجب آشفتگی و بی نظمی در سطح شهر شده است.



این عضو شورای شهر گرگان گفت: توجه کافی شهرسازی به مبلمان شهری بر اساس معماری اسلامی و نظم بخشیدن به وضعیت ظاهری ساختمان ها از دیگر اولویت هاست.

وی گفت: راهکارهای مناسب برای حفاظت و پاسداری از منابع طبیعی و میراث تاریخی و پارک های جنگلی با تعامل دستگاه های مختلف و نظارت جدی شورای اسلامی شهر ضروری است.



گرزین بیان داشت: نظارت بر تحقق اهداف شهر الکترونیک و پیگیری جدی در ابعاد مختلف آن با توجه به زیرساخت های موجود نیاز به تحرک بیشتری دارد.



وی اظهار داشت: از همه اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهرداری انتظار می رود با تدوین برنامه نظارتی در موضوعات مهم شهر که بخشی از آن عنوان شد، بتوان با کنترل بر پروژه ها و چشم انداز مناسب هم از مشکلات آینده پیشگیری کرد و هم شهری زیبا برای شهروندان خوب ساخت.