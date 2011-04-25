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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

پارکهای بازی کودکان در گرگان توسعه می یابد

پارکهای بازی کودکان در گرگان توسعه می یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر گرگان گفت: پیگیری توسعه و گسترش پارک های بازی کودکان از برنامه های شهری است، زیرا تراکم کودکان در پارک شهر گرگان زیاد است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ناصر گرزین صبح دوشنبه در نشست شورای شهر گرگان افزود: اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی در سطح شهرکه هم مبلمان شهری را به هم ریخته و هم در آینده خدمات رسانی را مشکل می کند، ضروری است.

وی بیان داشت: نظارت و ساماندهی تبلیغات سطح شهر ضروری است، زیرا داربست ها و نصب بنرهای تبلیغاتی غیر اصولی موجب آشفتگی و بی نظمی در سطح شهر شده است.

این عضو شورای شهر گرگان گفت: توجه کافی شهرسازی به مبلمان شهری بر اساس معماری اسلامی و نظم بخشیدن به وضعیت ظاهری ساختمان ها از دیگر اولویت هاست.
 
وی گفت: راهکارهای مناسب برای حفاظت و پاسداری از منابع طبیعی و میراث تاریخی و پارک های جنگلی با تعامل دستگاه های مختلف و نظارت جدی شورای اسلامی شهر ضروری است.

گرزین بیان داشت:  نظارت بر تحقق اهداف شهر الکترونیک و پیگیری جدی در ابعاد مختلف آن با توجه به زیرساخت های موجود نیاز به تحرک بیشتری دارد.

وی اظهار داشت: از همه اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهرداری انتظار می رود با تدوین برنامه نظارتی در موضوعات مهم شهر که بخشی از آن عنوان شد، بتوان با کنترل بر پروژه ها و چشم انداز مناسب هم از مشکلات آینده پیشگیری کرد و هم شهری زیبا برای شهروندان خوب ساخت.
کد مطلب 1297064

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