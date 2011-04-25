70 درصد بیمه شدگان جمعیت کارگری هستند

پرویز سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد بیان داشت: در سال 84 توسعه جمعیت کارگری این استان 54 هزار نفر بوده که این میزان در سال 89 به 79 هزار و 832 نفر رسیده است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه جمعیت کارگری 70 درصد بیمه شدگان چهارمحال و بختیاری را تشکیل می دهد، بیان داشت: دولت عدالت محور در تولید، اشتغال و سرمایه گذاری اهتمام ویژه ای داشته است.

سلطانی با بیان اینکه بخش صنعت 27.5 درصد، کشاورزی 24 درصد و در خدمات 48.5 درصد اشتغال در سال 84 را ایجاد کرده اند، تصریح کرد: سال گذشته در بخش صنعت چهارمحال و بختیاری 39 درصد، در بخش کشاورزی 32 درصد و در بخش خدمات 39 درصد شغل در این استان ایجاد شده است.