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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰

اخلاق باور-5/

متفکران باید با رویی گشاده پذیرای انتقادها باشند

متفکران باید با رویی گشاده پذیرای انتقادها باشند

استاد فلسفه دانشگاه پرینستون با اشاره به اینکه یک ضابطه مهم برای تفکر، گشوده بودن بر روی انتقادات است، گفت: هر فرد باید در مواجهه انتقاداتی که به او می‌شود گشادگی داشته باشد و نباید انتقاد را به مثابه حمله از سوی یک شخص تلقی کند.

دکتر پیتر آلبرت دیوید سینگر فیلسوف برجسته اخلاق و استاد فلسفه دانشگاه پرینستون در مورد وجود ضوابط تفکر و باور به خبرنگار مهر گفت: کدها و ضوابط فکر کردن باید شخص را به سمت یافتن و جستجوی حقیقت و واقعیت و ارائه پاسخهای موجه هدایت کنند.

وی تصریح کرد: این ضوابط باید به شخص در داشتن چشم اندازهای موجه و مبتنی بر استدلال کمک کنند و او را به داشتن چنین چشم اندازهایی رهنمون شوند.

وی تأکید کرد: این یعنی اندیشه و تفکر برای کشف حقیقت و واقعیت باید آزاد باشد. از سوی دیگر تفکر و اندیشه باید در جستجوی منطق تفکر و استدلال آزاد باشد و مانعی در سر راه آن وجود نداشته باشد.

مؤلف "اخلاق عملی" یادآور شد: بر این اساس آزای اندیشه و آزادانه فکر کردن اولین ضابطه برای تفکر و فکر کردن به شمار می‌رود.

سینگر با اشاره به اینکه دومین ضابطه برای تفکر گشوده بودن بر روی انتقادات است، گفت: هر فرد باید بر روی انتقاداتی که به او می‌شود گشادگی داشته باشد و آنرا به دور از اغراض شخصی بپذیرد و مورد توجه قرار دهد. او نباید انتقاد را به مثابه حمله از سوی یک شخص تلقی کند.

فیلسوف برجسته اخلاق در ادامه یادآور شد: شیوه موجه و استدلالی به این انتقادات این است که آن انتقادات مورد بررسی قرار گرفته و سپس بدانها پاسخ داده شوند.

سینگر در ادامه به بررسی سومین ضابطه تفکر پرداخت و تصریح کرد: سومین ضابطه در مورد تفکر این است که فرد در قبال درست و عاری از خطا بودن آرای خود تعهد و مسئولیت دارد. به عبارت دیگر شخص باید با خود صادق باشد و در مورد اینکه کدام یک از آرای او درست و یا نادرست است با صداقت برخورد کند.

استاد دانشگاه پرینستون در مورد این موضوع که آیا ضوابط جهانشمول درباره تفکر وجود دارند یا اینکه این ضوابط وابسته به فرهنگ و سنت خاصی هستند نیز گفت: بطور حتم این ضوابط جهانشمول هستند. علت این است که این ضوابط مربوط به همه موجوداتی هستند که تفکر می‌کنند و دارای اندیشه و فکر هستند.

بنیانگذار مرکز اخلاق زیستی در دانشگاه موناش استرالیا در پایان یادآور شد: البته این به آن معنا نیست که این ضوابط مورد تجربه قرار گرفته‌اند بلکه فرهنگها و سنتهایی که به این ضوابط پایبند نبوده و بدان عمل نکرده‌اند به اصول اندیشه و تفکر خوب عامل نبوده‌اند.

کد مطلب 1297067

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