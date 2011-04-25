متفکران باید با رویی گشاده پذیرای انتقادها باشند

دکتر پیتر آلبرت دیوید سینگر فیلسوف برجسته اخلاق و استاد فلسفه دانشگاه پرینستون در مورد وجود ضوابط تفکر و باور به خبرنگار مهر گفت: کدها و ضوابط فکر کردن باید شخص را به سمت یافتن و جستجوی حقیقت و واقعیت و ارائه پاسخهای موجه هدایت کنند.

وی تصریح کرد: این ضوابط باید به شخص در داشتن چشم اندازهای موجه و مبتنی بر استدلال کمک کنند و او را به داشتن چنین چشم اندازهایی رهنمون شوند.

وی تأکید کرد: این یعنی اندیشه و تفکر برای کشف حقیقت و واقعیت باید آزاد باشد. از سوی دیگر تفکر و اندیشه باید در جستجوی منطق تفکر و استدلال آزاد باشد و مانعی در سر راه آن وجود نداشته باشد.

مؤلف "اخلاق عملی" یادآور شد: بر این اساس آزای اندیشه و آزادانه فکر کردن اولین ضابطه برای تفکر و فکر کردن به شمار می‌رود.

سینگر با اشاره به اینکه دومین ضابطه برای تفکر گشوده بودن بر روی انتقادات است، گفت: هر فرد باید بر روی انتقاداتی که به او می‌شود گشادگی داشته باشد و آنرا به دور از اغراض شخصی بپذیرد و مورد توجه قرار دهد. او نباید انتقاد را به مثابه حمله از سوی یک شخص تلقی کند.

فیلسوف برجسته اخلاق در ادامه یادآور شد: شیوه موجه و استدلالی به این انتقادات این است که آن انتقادات مورد بررسی قرار گرفته و سپس بدانها پاسخ داده شوند.

سینگر در ادامه به بررسی سومین ضابطه تفکر پرداخت و تصریح کرد: سومین ضابطه در مورد تفکر این است که فرد در قبال درست و عاری از خطا بودن آرای خود تعهد و مسئولیت دارد. به عبارت دیگر شخص باید با خود صادق باشد و در مورد اینکه کدام یک از آرای او درست و یا نادرست است با صداقت برخورد کند.

استاد دانشگاه پرینستون در مورد این موضوع که آیا ضوابط جهانشمول درباره تفکر وجود دارند یا اینکه این ضوابط وابسته به فرهنگ و سنت خاصی هستند نیز گفت: بطور حتم این ضوابط جهانشمول هستند. علت این است که این ضوابط مربوط به همه موجوداتی هستند که تفکر می‌کنند و دارای اندیشه و فکر هستند.

بنیانگذار مرکز اخلاق زیستی در دانشگاه موناش استرالیا در پایان یادآور شد: البته این به آن معنا نیست که این ضوابط مورد تجربه قرار گرفته‌اند بلکه فرهنگها و سنتهایی که به این ضوابط پایبند نبوده و بدان عمل نکرده‌اند به اصول اندیشه و تفکر خوب عامل نبوده‌اند.