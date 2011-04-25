توجه به ادبیات دینی بهترین راه آگاه سازی توده مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران، برگزاری کنگره بین المللی گرامیداشت طالب آملی را اقدامی مناسب دانست و تاکید کرد: یکی از مسائلی که می‌تواند در شرایط کنونی، نظام ما را از جنگ نرم و سخت حفظ کند، توجه به ادبیات و فرهنگ ولایی است.



وی تصریح کرد: در این زمینه، بهترین راه برای آگاه سازی توده مردم توجه به ادبیات دینی است.



استاد برجسته حوزه علمیه با اشاره به ذکر زمزمه‌ها و مرثیه‌های مذهبی از سوی رزمندگان سرافراز میهن اسلامی در عملیات‌های دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: اشعار حماسی در فرصت‌های مناسب کار خودش را انجام می‌دهد، اما این اراده است که جامعه را رهبری می‌کند.



آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه تولّی و تبرّی متعلق به عقل عملی است، اظهار داشت: اراده را ادبیات هدایت می‌کند و بزرگداشت این گونه از عزیزانی که با قرآن و عترت مأنوس هستند سهم تعیین کننده ای در بالندگی دینی مردم دارد.



وی در همین رابطه خواستار بهره گیری بیشتر از ادیبان متعهد برای برگزاری هر چه بهتر این گونه کنگره ها شد و با اشاره به سابقه علمی درخشان استان مازندران، تاکید کرد: هر شهری دارای شناسنامه قوی علمی است، اما کمتر شهر یا روستایی در مازندران می بینید، مگر اینکه مردان بزرگی از آنجا برخاستند؛ منتها باید این ظرفیتها را شناسایی و حفظ کرد.



در ابتدای این دیدار حجت الاسلام ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران درباره برگزاری کنگره بین المللی طالب آملی گزارشی ارائه کرد.

