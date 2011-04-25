املاک منابع طبیعی در ناهارخوران به شهرداری واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی صبح دوشنبه در حاشیه نشست شورای شهر گرگان افزود: با موافقت ریاست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مهمانخانه ها و املاک وابسته به منابع طبیعی گلستان در جاده ناهارخوران برای تبدیل به فضای سبز عمومی و تفرجگاه تخریب و در اختیار شهرداری قرار گرفت.

سخنگوی شورای شهر گرگان هدف از این اقدام را جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه ناهارخوران و حفظ و صیانت از عرصه های منابع طبیعی عنوان و خاطر نشان کرد: معاون عمرانی استاندار نیز در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان از همه دستگاه های اجرایی خواست که در این اقدام با منابع طبیعی استان همراه شوند.

وی ضمن قدردانی از پیگیری استانداری گلستان و اداره کل منابع طبیعی در اخذ و اجرایی کردن این تصمیم مهم، خاطر نشان کرد: گسترش امکانات و فضای عمومی محور گردشگری ناهارخوران طی چند ساله گذشته یکی از مهمترین دغدغه های شهروندان گرگانی بود که جا دارد از پیگیری مسئولان ارشد استان در رفع حل این موضوع نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم.

سخنگوی شورای شهر گرگان در ادامه یادآور شد: این موضوع در راستای بند ج ماده 147 برنامه پنجم توسعه که بر اساس آن سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری موظف است بدون رعایت تشریفات مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهرها را با حفظ مالکیت دولت و بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار کند.