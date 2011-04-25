روسیه آماده میانجیگری برای حل بحران لیبی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسیه، "سرگئی لاوروف" در سخنانی در این ارتباط گفت: روسیه موافقت کرده تا در صورتی که نیروهای حکومتی حملات خود به مصرانه را متوقف و قطعنامه های سازمان ملل را اجرا نماید میانجیگری خود را برای حل بحران بوجود آمده آغاز کند.

وزارت خارجه روسیه طی بیانیه ای اعلام کرد که لاوروف این پیشنهاد را به "علی البغدادی المحمود" نخست وزیر لیبی در هنگام دیدار با وی ارائه کرده است.

این پیشنهاد در حالی است که روز گذشته شاهدان عینی در مصراته از بمباران این شهر از سوی نیروهای قذافی خبر دادند.

وزارت خارجه روسیه طی بیانیه ای اعلام کرد: لاوروف همچنین در دیدار با طرف لیبیایی توقف و خونریزی و رنج غیر نظامیان را مهمترین دغدغه روسیه توصیف کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: برای این منظور ضروری است تا لیبی بدون شرط در راستای احترام به تصمیمات شورای امنیت تضمین فوری برای اجرای آتش بس بدهد.



در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: بر این اساس روسیه آماده کار با اتحادیه آفریقا و سازمان ملل متحد برای تغییر شرایط از طریق کانال های دیپلماتیک و سیاسی است.

همچنین خبر گزاری رسمی و دولتی لیبی "جانا" گزارش می دهد که نخست وزیر لیبی در گفتگوی تلفتی با همتای یونانی خود از آمادگی طرابلس برای عمل به قطعنامه های شورای امنیت خبر داده است. این در حالی است که دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه و "پاپاندرئو" همتای یونانی وی هم در تماس تلفنی روز جمعه خود بر میانجیگری برای کمک به حل اوضاع در لیبی اعلام آمادگی کرده بودند.