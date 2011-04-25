برنامه انتشار 15 اوراق و صکوک در بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قالیباف اصل امروز در همایش تخصصی فرصت های تامین مالی برای ناشران پذیرفته شده در بورس تهران گفت: مدیران شرکتها وظیفه توسعه بر اساس منابع داخلی را دارند، مدیران باید علاوه بر تدوین سیاست تقسیم سود، میزان ارزش افزوده را نیز افزایش دهند تا سهامداران نیز به افزایش سود انباشته در شرکت ها علاقه مند شوند تا اقتصاد کشور نیز بزرگ تر شود.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با اشاره به ضرورت توجه به ابزار بدهی و اوراق قرضه افزود: بهره گیری از این ابزار در دنیا مورد توجه است و شرکت ها در ایران نیز می توانند برای تامین مالی به این امر توجه کنند.

وی با بیان اینکه نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی در دنیا حدود یک درصد است که این رقم در ایران حدود صفر است، تصریح کرد: شرکتها می تونند از ابزار بدهی اسلامی واوراق مشارکت برای تامین مالی استفاده کنند و در سال جاری نیز قرار است 15 ابزار اوراق و دو صکوک در بازار منتشر شود.

قالیباف اصل در مورد انتشار سهام برای تامین مالی گفت: بسیاری از شرکتهایی که وارد بازار سرمایه شده اند هنوز به همان میزان باقی مانده اند و نمی توانند فعالیت اصلی را انجام دهند.

وی با اشاره به فرصتهای ایجاد شده در بازار سرمایه کشور اظهارداشت: این امر می تواند در جهت رشد وشکوفایی اقتصاد کشور موثر باشد. بازار سرمایه کشور با اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بنگاه های بزرگ اقتصادی بزرگ مورد توجه قرار گرفته و مردم نیز به این بازار اعتماد کرده وآن را قابل اعتماد می دانند.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه شرکتهای حاضر در بورس دارای شفافیت مناسبی هستند، افزود: این امر میزان اعتماد به شرکت ها را افزایش می دهد.

به گفته وی حجم معاملات در سال گذشته از لحاظ حجم رشد مناسبی داشته و به رقم 21 هزار میلیارد تومان رسیده است، همچنین بازده این بازار نیز 75 درصد بوده و شرکتهای مناسبی نیز وارد بازار شده اند. قالیباف اصل حجم معاملات در یک ماه ابتدای سال جاری را دو هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم در مدت مشابه سال قبل 2.5 برابر شده و بر همین اساس بازار سرمایه دوران طلایی را پشت سر می گذارد.

مدیر عامل شرکت بورس و اوراق بهادار از ورود ابزارها و نهادهای جدید در بازار سرمایه کشور در سالجاری خبر داد و گفت: همچنین قرار است بازار ثانویه نیز در بورس پررنگ تر و امکان کشف قیمت و نقد شوندگی دارایی ها افزایش شود.

وی بااشاره به نقش بازار سرمایه در تامین مالی نیز اظهارداشت: وضعیت تامین مالی از طریق بورس بهبود یافته است، به نحوی که در سال گذشته چهار هزار میلیاردتومان تامین مالی از طریق این بازار انجام شده که این رقم در سال 88 تنها حدود هزار میلیارد تومان بوده است.

قالیباف اصل گفت: با وجود این پیشرفتها اما هنوز در زمینه تامین مالی در مقایسه با متوسط های جهانی فاصله زیادی داریم به نحوی که این رقم در ایران حدود پنج درصد و در دنیا 15 تا 20 درصد است.

وی کاهش هزینه تامین مالی را از مزایای انجام این امر توسط بورس عنوان کرد و افزود: در صورتی که شرکتها خواستار توسعه باشند باید توحه ویژه به تامین مالی داشته باشند که البته سود انباشته برای این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: هر چند بنگاههای اقتصادی برای سرمایه گذاری ها از منابع داخلی کمتر استفاده می کنند اما در دنیا عمده تامین مالی از طریق سود انباشته انجام می شود.