دهمین سالگرد شهدای یاک 40 در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی کلاتی صبح دوشنبه در نشست این ستاد، با اشاره به اینکه مراسم بزرگداشت سالروز ارتحال حضرت امام و شهدای یاک 40 بیست و نهم اردیبهشت در مصلی گرگان برگزار خواهد شد، گفت: در این راستا ضمن دیدار اعضای ستاد بزرگداشت با نماینده ولی فقیه در استان و خانواده های شهدای یاک 40 برنامه های این مراسم مشخص شده است.

وی از برگزاری مراسم یادبو در گلزار شهدای روستای نومل، تخشی محله و گلزار شهدای امامزاده عبدا.. گرگان عصر بیست و نهم اردیبهشت خبر داد و افزود: برگزاری اقامه نماز مغرب و عشاء به امامت حضرت آیت ا.. نورمفیدی در مصلی وحدت گرگان و مرثیه سرایی بعد از نماز بخشی از برنامه های این مراسم است.

رئیس ستاد بزرگداشت شهدای یاک 40 همچنین از سخنرانی یکی از شخصیت های برجسته کشوری در این مراسم خبر داد و اظهار داشت: روزهای پایانی اردیبهشت ماه برای همشهریان گلستانی یادآور حادثه تلخی است که در آن وزیر وقت راه وترابری به همراه هفت تن از نمایندگان استان به دیار حق عروج کردند.

کلاتی در ادامه تصریح کرد: در این حادثه تلخ و جانگداز حجت‌الاسلام والمسلمین "قربانعلی قندهاری"، مهندس "غلامعلی هزارجریبی" نمایندگان گرگان و آق‌قلا، "مهندس سیدمنصور حسینی" نماینده مردم مینودشت و کلاله، "مهندس علی کوهساری" نماینده رامیان، آزادشهر، فندرسک و چشمه‌ساران، "اترک طیار" نماینده مردم گنبدکاووس، "عظیم گل" نماینده بندرترکمن، بندرگز و کردکوی و "محمدصادق صادقی" نماینده علی‌آبادکتول و معمی هلاکو نماینده پیشین مردم آزادشهر به دیار حق شتافتند که جا دارد یاد و خاطره آنها برای همیشه گرامی داشته شود.

رئیس ستاد بزرگداشت نمایندگان شهید گلستان در پایان با بیان این مطلب که این نمایندگان در اجرایی کردن پروژه هایی از جمله توسعه فرودگاه گرگان، تطویل باند برای برای نشستن هواپیماهای پهن پیکر و ساخت جایگاه سوخت رسانی فرودگاه، توسعه و چهار باند کردن راههای اصلی استان و بهره برداری از بندرگاه های شهرستان بندرترکمن نقش به سزایی داشتند از همه مردم استان برای شرکت در دهمین سالگشت این عزیران در غروب روز 29 اردیبهشت سالجاری در مصلی وحدت گرگان دعوت بعمل آورده است.