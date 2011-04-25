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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

سمنان دبیرخانه نشریه کشوری "اقیانوس شناسی و علوم جو" شد

سمنان دبیرخانه نشریه کشوری "اقیانوس شناسی و علوم جو" شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان سمنان از انتخاب این اداره کل به عنوان دبیرخانه نشریه کشوری "اقیانوس شناسی و علوم جو" خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مهرداد حسینی صبح دوشنبه در نشستی با اعضای شورای اسلامی شهر سمنان گفت: داشتن اطلاعات از پیش بینی های جوی، باعث می شود مدیریت با اطمینان بیشتر و شرایط آسان تری انجام شود.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی های سه روزه اداره کل هواشناسی استان سمنان صحت 97 درصدی دارد، گفت: هم استانیها می توانند از طریق نمابربرگردان این اداره کل به شماره 4435000 در هر زمان از پیش بینی وضعیت هوا مطلع شوند

به گفته وی، استقرارهواشناسی جاده ای در گردنه آهوان بسیاری از مشکلات مسافران عبوری از این ناحیه را مرتفع کرده است.

مدیر کل هواشناسی استان سمنان خاطرنشان کرد: تجهیز پایانه سمنان به سیستم هوانما و استقرار هواشناسی کشاورزی از برنامه های مهم این اداره کل در آینده است

وی همچنین آمادگی اداره کل هواشناسی استان سمنان را برای ارائه اطلاعات وضعیت هوا بر روی تابلوهای شهری اعلام کرد.

کد مطلب 1297080

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