سمنان دبیرخانه نشریه کشوری "اقیانوس شناسی و علوم جو" شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مهرداد حسینی صبح دوشنبه در نشستی با اعضای شورای اسلامی شهر سمنان گفت: داشتن اطلاعات از پیش بینی های جوی، باعث می شود مدیریت با اطمینان بیشتر و شرایط آسان تری انجام شود .

وی با اشاره به اینکه پیش بینی های سه روزه اداره کل هواشناسی استان سمنان صحت 97 درصدی دارد، گفت: هم استانیها می توانند از طریق نمابربرگردان این اداره کل به شماره 4435000 در هر زمان از پیش بینی وضعیت هوا مطلع شوند .

به گفته وی، استقرارهواشناسی جاده ای در گردنه آهوان بسیاری از مشکلات مسافران عبوری از این ناحیه را مرتفع کرده است .

مدیر کل هواشناسی استان سمنان خاطرنشان کرد: تجهیز پایانه سمنان به سیستم هوانما و استقرار هواشناسی کشاورزی از برنامه های مهم این اداره کل در آینده است .

وی همچنین آمادگی اداره کل هواشناسی استان سمنان را برای ارائه اطلاعات وضعیت هوا بر روی تابلوهای شهری اعلام کرد.