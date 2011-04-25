600 واحد مسکونی برای کارگران همدانی ساخته می شود

چنگیز اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: از این تعداد واحد مسکونی 33 واحد در قالب مسکن مهر بوده و تاکنون 63 واحد مسکن نیز به کارگران استان همدان تحویل داده شده است.

اصلانی با اشاره به اینکه مابقی این واحدها در حال ساخت است و در آینده به کارگران تحویل داده می شود، گفت: در سال گذشته 10 هزار و 114 نفر از اعضا خانه کارگر استان همدان از دوره های آموزشی این مرکز بهره مند شده اند.

وی با اشاره به اینکه از پنجم تا یازدهم اردیبهشت هر سال به عنوان هفته کارگر در کشور مطرح است، گفت: در این هفته برنامه های متنوعی برای قشر کارگر استان همدان برگزار می شود.

امنیت شغلی کارگران باید تامین شود

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر به حقوق کارگران آن طور که باید و شاید توجه نمی‌شود، گفت: نبود امنیت شغلی برای این قشر از جامعه یکی از مشکلات اساسی است و باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی کرد.

وی با بیان اینکه آمار درستی از میزان بیکاری در استان همدان اعلام نشده است، گفت: باید خروجی اشتغالهای ایجاد شده را بررسی کرد.

اصلانی با تاکید بر اینکه مسئولان باید واردات کالا را حساب شده انجام دهند، گفت: متاسفانه در بخش واردات و صادرات دلسوز و حامی وجود ندارد.

مسئولان شفاف سازی امور را فراموش نکنند

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان با تاکید بر بیان واقعیات از سوی مسئولان، اظهار داشت: شفاف‌سازی امور برای مردم یک جامعه بسیار مهم است.

وی بیکاری را منشا گرفتاری های جامعه دانست و با بیان اینکه بسیاری از جوانان تحصیلکرده استان همدان از بیکاری رنج می برند، گفت: مسئولان استان همدان باید با ارائه تسهیلات بانکی و حمایت های همه جانبه امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای جوانان فراهم کنند.

اصلانی یادآور شد: واردات محصولات چینی بسیاری از کارخانه ها را فلج کرده و کارگران بسیاری را از کار برکنار کرده است.