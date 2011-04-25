اسناد محرمانه زندان گوانتانامو/ اطلاعاتی درباره متهم اصلی حملات 11 سپتامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، پایگاه اینترنتی ویکی لیکس بیش از 700 سند را در رابطه با زندان گوانتانامو در کوبا منتشر کرد و نگرشی جدید را درباره وضعیت 172 زندانی این بازداشتگاه ایجاد کرد.

ویکی لیکس در این سند وضعیت افراد بازداشت شده در فوریه 2002 تا ژانویه 2009 را در زندان گوانتانامو ارزیابی کرده و به بررسی تنش های موجود میان زندانیان و بازجویان پرداخته است.

ویکی لیکس در این اسناد محرمانه درباره روشهای بازجویی در گوانتانامو از جمله بستن پای زندانیان، قرار گرفتن در دمای سرد که موج محکومیت های جهانی را در پی داشته، سکوت اختیار کرده است.

در این اسناد همچنین جزئیات جدیدی درباره "خالد شیخ محمد" مظنون اصلی حملات 11 سپتامبر 2001 منتشر شده و نشان می دهد که وی در مارس 2002 به یک ساکن سابق شهر بالتیمور دستور داده بود تا با پوشیدن جلیقه ای انتحاری "پرویز مشرف" رئیس جمهوری سابق پاکستان را ترور کند.

این اسناد همچنین از اشتباه در تشخیص هویت افراد در زمان بازداشت، گردآوری غیرفنی اطلاعات در مناطق جنگی و انتقال برخی از افراد بی گناه به این زندان و حبس بی مورد پرده برداشت.

این اسناد درحالی منتشر می شود که مقامات دولت اوباما انتشار اسناد محرمانه توسط ویکی لیکس در سال گذشته را محکوم کردند. گفتنی است پس از انتشار اسناد محرمانه جنگ عراق و افغانستان از سوی سایت ویکی لیکس، آسانگ به اتهام سوء استفاده جنسی از یک زن در سوئد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.