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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

ادامه سرکوب مردم بحرین/ دادستان نظامی خواستار اعدام معترضین شد

ادامه سرکوب مردم بحرین/ دادستان نظامی خواستار اعدام معترضین شد

دادستان کل نظامی بحرین در ادامه سرکوب مردم این کشور مجازات اعدام برای شماری از معترضینی که در قیام مردمی این کشور شرکت کرده بودند را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، دادستان کل نظامی بحرین روز گذشته مجازات اعدام برای 7 نفر از معترضین را به اتهام مشارکت در اعتراضات ضد دولتی و کشتن دو نیروی پلیس خواستار شد.

دادستان نظامی بحرین مدعی شده که متهمین با انگیزه های تروریستی نیروهای پلیس را در حین انجام وظیفه به قتل رسانده اند. این در حالی است که وکلای متهمین ضمن رد اتهامات مذکور خواستار بررسی بیشتر این موضوع تا 28 ماه جاری میلادی شدند.

خاطرنشان می شود بحرین از آغاز قیام مردمی این کشور (25 بهمن) حدود هزار نفر از جمله دانشجویان، وکلا، پزشکان، ورزشکاران و کارمندان را به دلیل مشارکت در اعتراضات مردمی و به اتهام برهم زدن امنیت عمومی بازداشت کرده است.

کد مطلب 1297084

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