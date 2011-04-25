حضور اولین مدال آور تاریخ شطرنج ایران در مسابقات اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، "امیر ملاحی"، استاد بین المللی شطرنج و دارنده نورم استاد بزرگی به همراه تیم شطرنج پرسپولیس به نمایندگی از ایران در این سری از مسابقات شرکت کرده است.

امیر ملاحی افتخاراتی همچون قهرمانی شطرنج جوانان آسیا در سال 1374 ،کسب مدال برنز المپیاد جهانی شطرنج در سال 75، کسب مدال برنز دانشجویان جهان، قهرمانی آسیا به همراه تیم فجر تهران، فاتح تورنمنت های بین المللی دهه فجر اهواز و هفت بار قهرمانی باشگاه های کشور و... را در کارنامه دارد.



با توجه به قهرمانی تیم شطرنج پرسپولیس در مسابقات لیگ برتر شطرنج آقایان و بانوان، احسان قائم مقامی، مرتضی محجوب، الشن مرادی، اصغر گلی زاده و امیر ملاحی در بخش مردان در این مسابقات با نام تیم تهران شرکت دارند.



همچنین آتوسا پورکاشیان، شایسته قادرپور، ساراسادات خادم الشریعه، هما علوی و هانیه خلجی در بخش بانوان با نام تیم مشهد نفراتی هستند که تیم پرسپولیس را در این مسابقات همراهی می کنند.

گفتنی است در این دوره از مسابقات ۲۴ تیم از سراسر قاره آسیا حضور دارند که تا دهم اردیبهشت ماه به روش سوییسی با هم به رقابت خواهند پرداخت.