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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

سبحانی‌نیا به مهر خبر داد:

تغییر 50درصدی لایحه بودجه 90 در کمیسیون تلفیق‌ مجلس

تغییر 50درصدی لایحه بودجه 90 در کمیسیون تلفیق‌ مجلس

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: حدود 40 تا 50 درصد لایحه بودجه 90 دولت در کمیسیون تلفیق مجلس با حضور و هماهنگی معاون رئیس جمهور و نماینده دولت تغییر کرده است.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمامی جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 90  با حضور معاون رئیس جمهور و نمایندگان دولت برگزار شده است، گفت: در بسیاری از موارد، تغییراتی که بر روی لایحه بودجه انجام شده مورد تایید و با هماهنگی نمایندگان دولت بوده است.

وی با اشاره به اینکه حدود 50 تا 60 درصد قالب کلی لایحه بودجه دولت  در کمیسیون تلفیق حفظ شده است، افزود: تغییرات به قالب کلی بودجه دولت آسیب نرسانده و قالب کلی بودجه حفظ شده است.

سبحانی نیا بار دیگر تاکید کرد: نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس در بسیاری از موارد با تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه 90  موافق بوده اند.

کد مطلب 1297094

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