تغییر 50درصدی لایحه بودجه 90 در کمیسیون تلفیق‌ مجلس

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمامی جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 90 با حضور معاون رئیس جمهور و نمایندگان دولت برگزار شده است، گفت: در بسیاری از موارد، تغییراتی که بر روی لایحه بودجه انجام شده مورد تایید و با هماهنگی نمایندگان دولت بوده است.

وی با اشاره به اینکه حدود 50 تا 60 درصد قالب کلی لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق حفظ شده است، افزود: تغییرات به قالب کلی بودجه دولت آسیب نرسانده و قالب کلی بودجه حفظ شده است.

سبحانی نیا بار دیگر تاکید کرد: نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس در بسیاری از موارد با تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه 90 موافق بوده اند.