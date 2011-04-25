ریزتراشه پنجاه ساله شد/ تصویر اولین ریزتراشه یکپارچه سیلیکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، در واقع اولین فردی که موفق به ابداع اولین مدل از مدار یکپارچه سیلیکونی شده است، مهندسی بریتانیایی به نام "پلسی" است که در سال 1957 این موفقیت را به دست آورد اما به واسطه برخورد سهل انگارانه ای که در آن زمان نسبت به ثبت اختراعات جدید صورت می گرفت، ابدع این مهندس نادیده گرفته شد.

پس از وی جک کیلبی در سال 1958 توانست تراشه یکپارچه عملیاتی را ارائه کند، ابداعی که در سال 2000 نوبل فیزیک را به دلیل همکاری در ساخت تراشه های یکپارچه برایش به ارمغان آورد. نویچه 6 ماه پس از کیلبی ایده ساخت این تراشه ها را ارائه کرد و با ارائه طرحش توانست بسیاری از مشکلاتی که در طراحی کیلبی وجود داشت را برطرف کند. این تراشه از جنس سیلیکون بود در حالی که تراشه کیلبی از جنس ژرمانیوم بوده است.

رابرت نویچه

"رابرت نورتون نویچه" که در سال 1968 شرکت اینتل را پایه گذاری کرد، به همراه "جک کیلبی" توانست امتیاز اختراع اولین ریزتراشه در جهان را به نام خود به ثبت برساند. نویچه را در اصل می توان نماد نسلی از افراد خلاق دانست که شرکتهای جدید و فناورانه را در زمینه رایانه ها تاسیس کردند مانند استیو جابز و شرکت اپل.

در اولین روزهای ابداع این تراشه ها، تنها چند ترانزیستور درون آنها قرار می گرفتند اما بعدها میلیونها و امروزه میلیاردها ترانزیستور را می توان بر روی یک ریزتراشه گنجاند تا به این شکل امکان استفاده از شیوه های طراحی جدیدتر به وجود بیاید.

اولین نوع تراشه ها SSI نام داشته و در آن زمان در پروژه های هوا فضا از جمله ماموریتهای آپولو بسیار کاربردی بودند زیرا این ماموریتها به رایانه های سبک وزنی در سیستم پشتیباتی داخلی نیاز داشتند. میزان تقاضای دولت آمریکا در آن زمان به اندازه ای زیاد بود که منجر به تولید انبوه این تراشه ها و کاهش قیمت آنها شد تا حدی که شرکتهای مختلف نیز قدرت استفاده از آنها را به دست آورده و به تدریج تراشه ها وارد بازار مصرفی شدند، قیمت میانگین تراشه ها در سال 1962 در حدود 50 دلار بود و افزایش میزان تقاضا باعث شد قیمت این محصول 6 سال بعد به 2.33 دلار کاهش پیدا کند.

تصویر اولین ریزتراشه یکپارچه سیلیکونی

پس از آن در دهه 60 ساخت تراشه هایی با صدها ترانزیستور آغاز شد که به MSI شهرت دارند. این تراشه ها از محبوبیت بالایی برخوردار بودند زیرا امکان استفاده از آنها در سیستمهای پیچیده تر به وجود آمده بود و مهندسان می توانستند بدون نیاز به سرهم بندی قطعات متعدد مدارهای کوچکتری را بسازند.

تلاشهای بعدی برای ساخت ریزتراشه ها منجر به تولید تراشه های LSI در دهه 70 شد که حاوی ده ها هزار ترانزیستور بوده و از سرعت بالاتری برخوردار بودند و قدم نهایی در روند تکامل ریزتراشه ها که تا به امروز نیز ادامه یافته است از دهه 80 آغاز شده است. تراشه های VLSI تراشه هایی بودند که تولید آنها با استفاده از ده ها هزار ترانزیستور در دهه 80 آغاز شده و تا سال 2009 تعداد ترانزیستورهای این تراشه ها به چندین میلیارد رسید.

اولین RAM یک مگابیتی جهان در سال 1986 عرضه شد که حاوی یک میلیون ترانزیستور بود و اولین تراشه چند میلیارد ترانزیستوری برای اولین بار در سال 2005 ارائه شد.