به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا افضل پس از قبول هدایت تیم فوتسال گیتی پسند بیان داشت: این افتخار بزرگی است که در مجموعه گیتی پسند فعالیت کنم و از این بابت انگیزه دو چندانی برای کسب موفقیت دارم.
وی افزود: گیتی پسند با توجه به قابلیتی که دارد نه تنها در ایران که باید در سطح آسیا و جهان حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد، تمام تلاش من در این باشگاه این خواهد بود تا این تیم را به حق خود در فوتسال دنیا برسانم.
سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند در پاسخ به این سئوال که "برنامه های خود را به باشگاه ارائه داده اید یا خیر"، گفت: برنامه های خود را به باشگاه ارائه کرده ام و به زودی کار خود را برای تشکیل یک تیم قدرتمند آغاز می کنم.
افضل درباره بازیکنان مورد نظر خود نیز گفت: لیست بازیکنان مورد نظر خود را به باشگاه ارائه کرده ام و مذاکره در این خصوص را باید باشگاه صورت دهد.
وی با بیان این مطلب که در زمان حضور در تیمهای ماهان و فیروز صفه نیز به دنبال قهرمانی بوده است، افزود: در تمام تیمهایی که فعالیت کرده ام هدفم کسب عنوان قهرمانی بوده است و باید همه تیم، بازیکنان و کادر پشتیبانی گیتی پسند دست به دست هم بدهند تا فصل خاطره انگیزی را برای تیم فوتسال گیتی پسند و هواداران رقم بزنیم.
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