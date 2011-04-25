به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا افضل پس از قبول هدایت تیم فوتسال گیتی پسند بیان داشت: این افتخار بزرگی است که در مجموعه گیتی پسند فعالیت کنم و از این بابت انگیزه دو چندانی برای کسب موفقیت دارم .

وی افزود: گیتی پسند با توجه به قابلیتی که دارد نه تنها در ایران که باید در سطح آسیا و جهان حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد، تمام تلاش من در این باشگاه این خواهد بود تا این تیم را به حق خود در فوتسال دنیا برسانم .

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند در پاسخ به این سئوال که "برنامه های خود را به باشگاه ارائه داده اید یا خیر"، گفت: برنامه های خود را به باشگاه ارائه کرده ام و به زودی کار خود را برای تشکیل یک تیم قدرتمند آغاز می کنم .

افضل درباره بازیکنان مورد نظر خود نیز گفت: لیست بازیکنان مورد نظر خود را به باشگاه ارائه کرده ام و مذاکره در این خصوص را باید باشگاه صورت دهد .