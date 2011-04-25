شبکه اترک خراسان شمالی به معرفی قابلیتهای سرمایه گذاری می پردازد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، قنبر مهدوی زاده ظهر دوشنبه در نشست با معاون برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال جاری به نام سال جهاد اقتصادی به فرموده مقام معظم رهبری صدا و سیمای استان در جهت ایجاد شور و نشاط اقتصادی اقدام به تولید برنامه هایی با محور عنوان سال و معرفی قابلیتها و توانمندیهای سرمایه گذاری استان به صورت خاص می پردازد.

وی با اشاره به پخش ماهواره ای شبکه اترک تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با همکاری دستگاههای استان در جهت معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی برای جذب سرمایه گذار نقش موثری را ایفا نماییم.



مهدوی زاده با اشاره به پایان مراحل ساخت سایت صدا وسیما در بخش ساختمان و استودیوها افزود: امیدواریم با همکاری استانداری و تخصیص اعتبارات لازم شاهد بهره برداری هر چه سریعتر سایت جدید مرکز در سال جاری باشیم.



معاون برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی نیز در این نشست با تقدیر از برنامه های صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی در ایام نوروز که نقش مهمی در اطلاع رسانی و معرفی جاذبه های گردشگری و طبیعی و تاریخی استان داشت گفت: رسانه نقش بی بدیلی در فرهنگ سازی دارد و با توجه به نفوذ آن به تمام خانه ها ومکانها باید از این فرصت برای گسترش عوامل موثر در موفقیت استان نهایت استفاده را کرد.



حسن قلی زاده افزود: صدا و سیما در تبیین و فضاسازی کار و تلاش در سال جهاد اقتصادی نقش مهمی را دارد.



وی با اشاره به روند اجرای سایت صدا وسیما خاطر نشان کرد: درسال جاری اعتبارات مورد نیاز برای جاده دسترسی و انشعابات تامین خواهد شد تا شاهد بهره برداری از سایت صدا وسیما باشیم.