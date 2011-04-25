اجرای تصفیه ‌خانه فاضلاب اردکان 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به عدم وجود تصفیه خانه فاضلاب در شهر اردکان اظهار داشت: در روزهای آینده مناقصه اجرای این پروژه برگزار میشود و عملیات اجرایی آن نیز با تأمین اعتبارات کافی از نیمه نخست امسال آغاز خواهد شد.
علی اسلامی خاطرنشان کرد: هزینه عملیات اجرایی این تصفیهخانه حدود 10 میلیارد تومان برآورد شده است.
وی، مدت زمان ساخت این تصفیه خانه را سه سال اعلام کرد و افزود: برای اجرای این پروژه در سال جاری سه میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اگر اختصاص بودجه در سالهای آینده نیز به همین شکل باشد، شهر اردکان تا سه سال آینده از تصفیه خانه فاضلاب برخوردار می شود.
اسلامی بیان داشت: هماکنون در شهر اردکان 25 هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب وجود دارد که این مخازن، ذخیره نسبتا مناسبی است اگر چه برای کنترل بحران های احتمالی مخازن بیشتری مورد نیاز است.
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