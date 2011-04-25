البرز میزبان گردشگران باغ لاله ها/ بهشت به کرج می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، باغ لاله های گچسر هر اردیبهشت از نو گل می کند و بهشتی از زیبایی و رنگ را به حاشیه چاده چالوس می آورد.

امسال سیزدهمین جشنواره لاله های گچسر در کرج برگزار می شود و این بار با استان شدن البرز و قرار گرفتن این مجموعه در جاذبه های گردشگری استان، میزبانی این جشنواره و برگزاری امور مربوط به آن را اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری البرز و نیز بخشداری آسارا عهده دار هستند.

اداره کل میراث فرهنگی البرز برای برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم از چندی پیش با برگزاری جلساتی، مقدمات میزبانی شایسته از گردشگران این باغ زیبا را فراهم کرده است.

تا پیش از این و در سالهای گذشته این برنامه با مشارکت شهرداری تهران صورت برگزار می شد که امسال به لطف استان شدن البرز، شرایط میزبانی فرق دارد.

اریبهشت ماه باران و طراوت، ماه زیبایی و تپش آسمان است و به بهانه آن لاله ها دوباره می آیند تا با زیبایی رنگ به رنگشان و با قامت ظریفشان نمایی از هزاران هزار زیبایی آفریدگار خلقت را به رخ تماشاگران بکشند.

حضور در دنیای پاک گلها تو را از زندگی صرف مادی می رهاند و به وسعت آرامشی ژرف دعوت می کند. کمی از شهر کرج به طرف جاده زیبای چالوس در زمین 10 هزار مترمربعی باغ لاله گچسر، خداوند رنگین کمانی بر روی زمین گسترانده و آن را با لاله های خوش قامت و ظریفش آراسته است.

آنجا میان گلهای رنگ رنگ لاله در خود می مانی که چه عظمتی را خالق یکتا به گلبرگهای نازک این گل سپرده که چشمها را خیره و دلها را نرم می کند.

آنقدر لطافت دارند که دلت نمی آید حتی به آرامی دست نوازشی بر گلبرگهای شکننده اش بکشی و تنها به نگاهی بسنده می کنی. آنجایی تا خود را در این بزرگی و عظمت فراموش کنی تا در رگبرگهایش خیره شوی و باز هم خدا را در وجود خود بیابی.

گل در فرهنگ ایرانی همواره نماد عشق و محبت و یکی از زیباترین خلقتهای آفریدگار بوده است، جلوه ای کوچک از هنرمندی آفریدگار را می توان در بهشت لاله های گچسر دید هزار رنگ زیبا از طبیعت هزاران رنگ ایران را می توان در باغ لاله ها دید.

وقتی دل به دل لاله ها می دهی و میان طراوت و زیباییشان قدم می زنی یاد عاشقی گل لاله می افتی. به راستی چرا لاله باید آنقدر عاشق و عمرش چون گذر لحظه کوتاه باشد؟

گوش جان که بسپاری به نوای آرام دل لاله شاید تو هم بشنوی که می گوید با عمر کم هم می توان عاشق بود، که در همین کوتاهی عمر می توان دریای معنویت را با خود به ابد برد، که می توان سپاسگزار بودن، باشی، حتی اگر روزهای بودنت آنقدر کم باشند که بتوانی آنرا را با انگشتان دست بشماری....

سال گذشته 90 هزار نفر میهمان باغ لاله های گچسر شدند

بخشدار آسارا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: همه ساله هزاران نفر از گردشگران از باغ لاله های گچسر دیدن می کنند.

محسن مرادی سیرایی افزود: در زمین 10 هزار متر مربعی باغ لاله های گچسر که در روستای گرماب واقع شده است 400 هزار شاخه گل لاله روییده و نمای زیبایی به این محل هدیه کرده است.

وی از وجود 20 تا 30 هزار نوع گل لاله در باغ لاله خبر داد و بیان داشت: در باغ یک میلیون پیاز گل کاشته شده است.

13 اردیبهشت ماه جاری روز افتتاحیه باغ لاله های گچسر

این مسئول با اشاره به آغاز سیزدهمین جشنواره باغ لاله های گچسر اظهار داشت: 13 اردیبهشت ماه جاری مصادف با افتتاحیه باغ لاله هاست که به صورت تخصصی و با حضور مسئولان استان البرز صورت می گیرد.

سیرایی خاطرنشان کرد: بازدید از باغ لاله های گچسر از روز 13اردیبهشت ماه جاری برای عموم آزاد است.

شهرستان کرج به ویژه منطقه آسارا یکی از مناطق مهم کشور برای پرورش گل و گیاه به خصوص گل های شاخه بریده است که سالانه حدود ۳۱ میلیون شاخه گل در سطح ۳۲ هکتار در این شهرستان تولید می شود و گل های شاخه بریده شامل گلایل، لیلیوم، مریم، رز، ژربرا، داودی و لاله از جمله آنهاست.

طبیعت زیبای باغ لاله را می توان با چشم اندازهایی چون کوه های البرز، رودخانه کرج و پوشش گیاهی منحصر به فرد چالوس از جاذبه های گردشگری کشور نام برد که مشتاقان و گردشگران ایرانی و خارجی بیشماری تاکنون از این مجموعه دیدن کرده اند.